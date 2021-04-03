В Липецке начали сезон дорожных ремонтов

Подрядчик уже демонтирует бордюры на улице Меркулова. В ближайшее время дорожники начнут еще несколько ремонтов.

Сегодня начался ремонт дороги на улице Меркулова. Обновление дорожного полотна и тротуаров здесь выполняет компания «Строймастер». Подрядчик уже имеет опыт дорожных ремонтов городских магистралей. Например, проезда Строителей и кольца улиц Циолковского и Неделина. Обновление 18 тысяч квадратных метров дороги на улице Меркулова, от перекрёстка с улицей Водопьянова до проспекта 60-летия СССР, продлится до начала осени.- Стоимость ремонта дороги составила 42 млн рублей. Мы полностью меняем асфальтобетонное покрытие, оно станет двухслойным. После фрезерования будет уложен выравнивающий слой, следом - геосетка, а потом верхний слой - щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также будут отремонтированы тротуары, приведены в порядок остановки, средства организации дорожного движения, в том числе - светофоры, - рассказал GOROD48 начальник управления главного смотрителя Липецка Евгений Суханов.Пока рабочие демонтируют бордюры с четной стороны улицы Меркулова. Техника занимает крайнюю правую полосу дорогу и сейчас незначительно теснит поток транспорта.- Ремонтные работы и организация движения на время их проведения согласованы с автоинспекцией. По возможности, будем максимально стараться не мешать транспорту, полностью перекрывать движение в одну из сторон не планируем. Но будем смотреть по ситуации, если понадобится перенаправление транспортных потоков, то согласуем их с ГИБДД и заранее известим об этом горожан, - рассказал Евгений Суханов.Главный смотритель Липецка Евгений Суханов заверяет, что дорожники не доставят беспокойства местным жителям шумом по ночам. Все работы планируют проводить исключительно днём.- У подрядчика времени для выполнения всех работ, даже с учетом погодных условий, с избытком. По ночам шума не будет, - отметил Евгений Суханов.Улице Меркулова пришлось несладко во время ремонта первой очереди проспекта Победы, когда эта дорога взяла транспортный поток с западной окраины города в центр. Последний ремонт дороги здесь проводили в два этапа – в 2012 и 2014 годах.В ближайшее время подрядчики зайдут на другие дорожные объекты. Скоро начнётся ремонт на площади Победы, улицах Пушкина, Стаханова, Тельмана, Ладыгина, Писарева, Чапаева. Всего в этом сезоне в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 19 дорог и реконструировать одну.