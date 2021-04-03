Общество

вчера, 14:44

В Липецке начали сезон дорожных ремонтов

30 2338
#дорога #ремонт
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В Липецке начали сезон дорожных ремонтов

Подрядчик уже демонтирует бордюры на улице Меркулова. В ближайшее время дорожники начнут еще несколько ремонтов.

Сегодня начался ремонт дороги на улице Меркулова. Обновление дорожного полотна и тротуаров здесь выполняет компания «Строймастер». Подрядчик уже имеет опыт дорожных ремонтов городских магистралей. Например, проезда Строителей и кольца улиц Циолковского и Неделина. Обновление 18 тысяч квадратных метров дороги на улице Меркулова, от перекрёстка с улицей Водопьянова до проспекта 60-летия СССР, продлится до начала осени. 

- Стоимость ремонта дороги составила 42 млн рублей. Мы полностью меняем асфальтобетонное покрытие, оно станет двухслойным. После фрезерования будет уложен выравнивающий слой, следом - геосетка, а потом верхний слой - щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также будут отремонтированы тротуары, приведены в порядок остановки, средства организации дорожного движения, в том числе - светофоры, - рассказал GOROD48 начальник управления главного смотрителя Липецка Евгений Суханов.

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Пока рабочие демонтируют бордюры с четной стороны улицы Меркулова. Техника занимает крайнюю правую полосу дорогу и сейчас незначительно теснит поток транспорта.

- Ремонтные работы и организация движения на время их проведения согласованы с автоинспекцией. По возможности, будем максимально стараться не мешать транспорту, полностью перекрывать движение в одну из сторон не планируем. Но будем смотреть по ситуации, если понадобится перенаправление транспортных потоков, то согласуем их с ГИБДД и заранее известим об этом горожан, - рассказал Евгений Суханов.

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Главный смотритель Липецка Евгений Суханов заверяет, что дорожники не доставят беспокойства местным жителям шумом по ночам. Все работы планируют проводить исключительно днём.

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- У подрядчика времени для выполнения всех работ, даже с учетом погодных условий, с избытком. По ночам шума не будет, - отметил Евгений Суханов.

Улице Меркулова пришлось несладко во время ремонта первой очереди проспекта Победы, когда эта дорога взяла транспортный поток с западной окраины города в центр. Последний ремонт дороги здесь проводили в два этапа – в 2012 и 2014 годах.

В ближайшее время подрядчики зайдут на другие дорожные объекты. Скоро начнётся ремонт на площади Победы, улицах Пушкина, Стаханова, Тельмана, Ладыгина, Писарева, Чапаева. Всего в этом сезоне в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать 19 дорог и реконструировать одну.
30 2338
#дорога #ремонт
6

Комментарии (30)

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Алебастер

вчера, 23:09
Как на счет доделки проспекта победы??? Клятвенно тоже заверяли, что все сделают по высшему разряду и что на выходе? Сплошные недоделки! Или это уже безопасная и качественная дорога? Где высадка деревьев, взамен спиленных? Такие безопасные и качественнве дороги будут и дальше?
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Парковка у родного подъезда

вчера, 21:56
Бесплатные парковки стройте вдоль жилых домов. Сколько можно мучаться ежедневно ставя машину в грязь называемую газоном?
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Сергей

вчера, 19:21
Власти проедте по улице прежде чем подписывать. У нас что хреновых дорог больше нет.проедте по пиреферии.
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Сергей

вчера, 19:12
За это стрелять надо хорошие бордюры выворачивают. Куда смотрит прокуратура.чей бордюрный бизнес покрывается
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Пипецкий ГавМяв

вчера, 19:07
Этот сезон и не прекращался. Уничтожение города идет на всех парусах без остановок.
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На улицу Ковалёва

вчера, 17:57
Загляните, посмотрите на,, безопасные и качественные дороги,,. Кто за это будет отвечать?
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Липецк 8

вчера, 17:51
Мне нравится название главный смотритель. Когда его короновали.
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Грязинец

вчера, 17:05
А когда отремонтируют Московскую?
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Пессимист

вчера, 16:55
Наверное Гулевский выстрелил из ракетницы в сторону Липецка и бордюроштамповальный завод завертел свой маховик
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ЮРИЙ

вчера, 16:53
Да не ужели совершилось чудо. Вот это новость. А как же сделают вот это вопрос насущный. На соколе перед новым годом Баумана открыли и пора уже опять закрывать на ремонт, уже разваливается.ОДНИМ СЛОВОМ ,, ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ,,
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