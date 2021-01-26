Первый матч на крытом футбольном манеже в Липецке сыграют уже этим летом

Сумма вложений частного инвестора в проект – 72 млн рублей.

На улице Кривенкова в Липецке строят крытый манеж для мини футбола. Сумма вложений частного инвестора в проект - 72 млн рублей.



Манеж будет состоять из трех мини-футбольных полей размером 40 на 20 метров с возможностью трансформации в одно миди-футбольное поле размером 63 на 40 метров. Газон на нем будет искусственным из сертифицированного FIFA материала.



Как сообщил вице-губернатор Дмитрий Аверов, первая игра на этом манеже состоится уже этим летом. Манеж будет использоваться для занятий детских спортивных футбольный секций, проведения турниров, городских футбольных команд и команд предприятий и организаций области.