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Липецкая вечЁрка: школьник пострадал, катаясь на ватрушке, трамвай сошел с рельсов и за вокзалом появится новый район
Сегодня, 22 января, стало известно, что в Данкове ребенок попал под машину, катаясь на ватрушке, а в Липецке с рельсов сошел трамвай, и за железнодорожным вокзалом планируют построить миниполис в стиле 18 века.
В Липецке накануне вечером сошел с рельсов трамвай. Это произошло в районе памятника Танкистам. Никто из людей не пострадал. В городском департаменте транспорта заявили, что ЧП случилось из-за снегопада: до конца не перевелась стрелка, из-за чего передние колёса вагона оказались на одной линии пути, а задние — на другой.
Накануне из-за снегопада случилось много мелких аварий. Из-за чего к зданию областного УГИБДД выстроилась очередь из автомобилистов, желающих оформить механические ДТП.
А сегодня спасатели предотвратили ЧП в Лев-Толстовском районе на дороге Данков-Лев Толстой. Там бензовоз съехал в кювет, разлилось топливо, но возгорания удалось избежать. пожарные провели пенную атаку.
На дороге Становое-Лебедянь перевернулся и упал с моста через водоем грузовик с прицепом груженным соками. В этом ДТП пострадал водитель.
В 29 микрорайоне произошел курьезный случай. Там машину забросали яйцами. Наверное, насолил кому-то, предположили очевидцы. Водитель в полицию заявления писать не стал.
— Может врубал колхозный саб с рэпчиком, — предположил комментатор.
— Он парканулся на чужом месте, — решил Лоэ.
— Хорошо жить стали. Продуктами разбрасываются и скулят что все дорого! Пусть будет все еще дороже, — побрюзжал еще один читатель GOROD48.
За железнодорожным вокзалом появится новый район. И не просто район, а миниполис в стиле XVIII века по мотивам Бродвея. Строить его собираются с 2022 по 2027 год. Пока объявили конкурс среди российских архитекторов.
А за школой № 46 уже начали расчищать территорию для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируют возвести быстрее нового квартала — к концу этого года.
Кстати, о скорости строительства. Счетная палата Липецка обнаружила, что чиновники хотели за две недели перестроить спортивную школу в Липецке, правда, на бумаге. В реальности же 4,5 миллиона рублей выбросили на ветер.
И когда потеплеет, начнут ремонтировать памятник «Борцам революции», знаменитого «Мужика с полотенцем». С его подножия начала отваливаться плитка. Пока чиновники подсчитывают, сколько будет стоить ремонт.
— Мэр полотенце постирает? — посмеялся комментатор, подписавшийся как Город.