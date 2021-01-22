Происшествия

12 минут назад

В Липецке закидали яйцами машину

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#хулиганство
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Заявления в полицию на хулиганов не поступало.

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Вчера в Липецке в 29-м микрорайоне закидали яйцами автомобиль «ВАЗ».

- Наверное, насолил кому-то, - предполагают очевидцы

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в полицию по данному факту никто не обращался.

Судя по фото и видео с место происшествия, материального ущерба автомобилисту нанесено не было - разве что придётся потратиться на автомойку.
1 339
#хулиганство
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Комментарии (1)

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сёрфер

1 минуту назад
это какие то мажоры видимо)))
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