Происшествия
12 минут назад
В Липецке закидали яйцами машину
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Заявления в полицию на хулиганов не поступало.
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Вчера в Липецке в 29-м микрорайоне закидали яйцами автомобиль «ВАЗ».
- Наверное, насолил кому-то, - предполагают очевидцы
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в полицию по данному факту никто не обращался.
Судя по фото и видео с место происшествия, материального ущерба автомобилисту нанесено не было - разве что придётся потратиться на автомойку.
- Наверное, насолил кому-то, - предполагают очевидцы
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в полицию по данному факту никто не обращался.
Судя по фото и видео с место происшествия, материального ущерба автомобилисту нанесено не было - разве что придётся потратиться на автомойку.
1 339
сёрфер