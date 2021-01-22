В Липецке закидали яйцами машину

Заявления в полицию на хулиганов не поступало.

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Вчера в Липецке в 29-м микрорайоне закидали яйцами автомобиль «ВАЗ».



- Наверное, насолил кому-то, - предполагают очевидцы



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в полицию по данному факту никто не обращался.



Судя по фото и видео с место происшествия, материального ущерба автомобилисту нанесено не было - разве что придётся потратиться на автомойку.