Происшествия

сегодня, 11:44

В Липецкой области перевернулась фура с соком

10 2100
#ДТП

Авария произошла на автодороге «Становое –Лебедянь»

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Сегодня утром на автодороге «Становое-Лебедянь», по предварительным данным в результате заноса перевернулся и упал с моста через водоем грузовик с прицепом груженным соками.

Как сообщили GOROD48 в аварии пострадал водитель.  На место происшествия выезжало одно отделение МЧС для обеспечения пожарной безопасности и ликивдации последствий аварии.

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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области

10 2100
#ДТП

Комментарии (10)

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Олег

51 секунду назад
от души сожалею.главное живой?поверте это катастрофа
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?

3 минуты назад
Как река называется?
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Дальнобой

9 минут назад
Жаль коллегу, попал походу капитально
ответить

СвеТа

20 минут назад
Главное живой!
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Местный

21 минуту назад
Ч, уважаемый это не водитель. А дорожные службы которые не чистят дороги
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48

29 минут назад
натерпелся, бедный!
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поле чудес

31 минуту назад
была речка простая, стала яблочная
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Ч

41 минуту назад
Думаю это произошло из - за неосторожности водителя . Скорость движения всему причина . В ПДД ведь об этом чётко написано и , не зря . ПДД написано жизнями и кровью .
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123

44 минуты назад
чья фура какой регион,откуда водитель
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lugov

48 минут назад
На чьей-то улице праздник!
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