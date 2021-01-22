В Липецкой области перевернулась фура с соком

Авария произошла на автодороге «Становое –Лебедянь»

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области

Сегодня утром на автодороге «Становое-Лебедянь», по предварительным данным в результате заноса перевернулся и упал с моста через водоем грузовик с прицепом груженным соками.Как сообщили GOROD48 в аварии пострадал водитель. На место происшествия выезжало одно отделение МЧС для обеспечения пожарной безопасности и ликивдации последствий аварии.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.