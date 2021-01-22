Происшествия
сегодня, 11:44
В Липецкой области перевернулась фура с соком
Авария произошла на автодороге «Становое –Лебедянь»
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Сегодня утром на автодороге «Становое-Лебедянь», по предварительным данным в результате заноса перевернулся и упал с моста через водоем грузовик с прицепом груженным соками.
Как сообщили GOROD48 в аварии пострадал водитель. На место происшествия выезжало одно отделение МЧС для обеспечения пожарной безопасности и ликивдации последствий аварии.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
Как сообщили GOROD48 в аварии пострадал водитель. На место происшествия выезжало одно отделение МЧС для обеспечения пожарной безопасности и ликивдации последствий аварии.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
Олег
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