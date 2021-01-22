Общество

37 минут назад

Липецкий памятник «Борцам Революции» ждет капитальный ремонт

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#памятник революционерам
Липецкий памятник «Борцам Революции» ждет капитальный ремонт

С подножия одной из главный липецких достопримечательностей, который в народе называют «мужик с полотенцем», отваливается плитка.

Некоторое время назад липчане обратили внимание на состояние постамента памятника «Борцам Революции», присылая в редакции фото с отвалившейся плиткой с постамента памятника.

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В администрации Липецка подтвердили факт начавшихся разрушений. На площади Революции уже побывали представители управления главного смотрителя и сделали вывод, что постаменту нужен капитальный ремонт.

 Как сообщили в администрации Липецка, в данный момент, совместно с автором памятника  Игорем Мазуром проводятся консультации и подсчет необходимого финансирования. Работы начнутся в теплое время года.

Десять лет назад, в 2011 году скульптура революционера с полотнищем была заменена на новую, которую изготовили из полимерных материалов  липецкий скульптор Игорь Мазур и первый автор монумента Юрий Гришко. Но сам постамент так и не ремонтировался, рабочие орагнизации, устанавливающей скульптуру, заменили лишь несколько облицовочных плиток.

Старого, бетонного революционера, который рассыпался на глазах, демонтировали, обломки скульптуры липецкие коммунальщики свезли на свалку в Орлиный лог. Простояв на площади 44 года вместо 25-и как планировалось, «революционер» находился в аварийном состоянии, и его замена была необходима. Автор первого памятника революционерам, Юрий Гришко, предлагал поставить на месте «Мужика с полотенцем» какую-нибудь другую композицию, например, женщину с цветами, но ряд липецких общественных организаций обратился в мэрию с просьбой не менять облика площади Революции. Тогда администрация города заказала такого же революционера. Работу доверили скульпторам Юрию Гришко, и Игорю Мазуру. Из бюджета на изготовление памятника и реконструкцию площади Революции выделили 6,5 миллиона рублей. 

Прежний, бетонный «революционер» весил 6 тонн, нынешний, из полимеров – весит всего 1 тонну.  

Поменяли в 2011 году и барельефы с лицами рабочих, солдат и революционных матросов. Барельефы выполнены также из полимерных материалов, и являются точной копией тех объемных изображений, который украшали мемориальный комплекс изначально.

220
#памятник революционерам

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