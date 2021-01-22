Общество

сегодня, 12:57

Рабочие приступили к расчистке участка под строительство ФОКа на улице Титова

4 1298
#строительство
1
Рабочие приступили к расчистке участка под строительство ФОКа на улице Титова

Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут за школой №46. Сейчас рабочие приступили к планировке участка – здесь вырубают поросль и бурят отверстия под временное ограждение. Метки для котлована уже разбили геодезисты.

- Так как погода позволяет, к выемке грунта мы планируем приступить сразу после того, как расчистим участок, - сообщил главный инженер компании-подрядчика Игорь Скуратов.

Здание будет одноэтажным. В нём разместят административные и служебные помещения, кабинет врача, раздевалки, бассейн и многофункциональный спортивный зал. Благоустроят и территорию комплекса – вокруг здания создадут пешеходную дорожку, установят малые архитектурные формы, высадят липы, туи, сирень и газон.

Новый ФОК возведут в рамках национального проекта «Демография». Все работы подрядчик должен завершить до конца 2021 года.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
4 1298
#строительство
1

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Безмасочник

24 минуты назад
Рядом уже есть спортивная школа, а эта площадка была футбольным полем для её воспитанников. Скоро Липецк позастроят так, что он начнёт напоминать средневековый город с его улочками, шириной в два метра.
ответить

valerafromsplus

41 минуту назад
И как на таком маленьком участке вместятся бассейн и зал? Чё теперь алканам в кустах с собачниками хана?
ответить

valerafromsplus

43 минуты назад
будьте осторожны., ахах! как в lost - электромагнитный колодец.
ответить

будьте осторожны.

сегодня, 13:20
Бурение отверстий может чревато обойтись так как в низу может быть трубы ЛГЭКА ИЛИ КВАДРО.
ответить

Еще в рубрике

За железнодорожным вокзалом построят миниполис в стиле XVIII века по мотивам Бродвея
#строительство #проект #концепция
12
За железнодорожным вокзалом построят миниполис в стиле XVIII века по мотивам Бродвея

49 минут назад

Общество
Карбонара а-ля общага, подарки детдомовцам и зачет автоматом: как отметят День студента в Липецке
#день студента #праздник #вуз
Карбонара а-ля общага, подарки детдомовцам и зачет автоматом: как отметят День студента в Липецке

сегодня, 12:26

Общество
Липецкий памятник «Борцам Революции» ждет капитальный ремонт
#памятник революционерам
2
Липецкий памятник «Борцам Революции» ждет капитальный ремонт

сегодня, 12:09

Общество
Более 3 000 липчан сделали прививку от COVID-19
#вакцина #коронавирус
18
Более 3 000 липчан сделали прививку от COVID-19

сегодня, 11:26

Общество
Ушел из жизни известный липецкий историк, почетный архивист России, краевед Валерий Поляков
Ушел из жизни известный липецкий историк, почетный архивист России, краевед Валерий Поляков

сегодня, 10:53

Общество
В год «гибридной» работы волонтеры проведут около 20 акций
#волонтеры #добровольцы
3
В год «гибридной» работы волонтеры проведут около 20 акций

сегодня, 10:25

Общество