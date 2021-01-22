сегодня, 12:57
Рабочие приступили к расчистке участка под строительство ФОКа на улице Титова
Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут за школой №46. Сейчас рабочие приступили к планировке участка – здесь вырубают поросль и бурят отверстия под временное ограждение. Метки для котлована уже разбили геодезисты.
Здание будет одноэтажным. В нём разместят административные и служебные помещения, кабинет врача, раздевалки, бассейн и многофункциональный спортивный зал. Благоустроят и территорию комплекса – вокруг здания создадут пешеходную дорожку, установят малые архитектурные формы, высадят липы, туи, сирень и газон.
Новый ФОК возведут в рамках национального проекта «Демография». Все работы подрядчик должен завершить до конца 2021 года.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Безмасочник
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