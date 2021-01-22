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СК начал проверку обстоятельств травмирования школьника при спуске со стихийной горки

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#авария #ДТП
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СК начал проверку обстоятельств травмирования школьника при спуске со стихийной горки

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения травмы 13-летним школьником при катании на «ватрушке».

По данным следствия, днем 20 января школьник во время катания со стихийной горки в Данкове на улице Воронежской, спускаясь на «ватрушке», попал под проезжавший автомобиль. Водитель обратился за медицинской помощью. Ребенок госпитализирован с травмой головы.

- Проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. С учетом того, что используемый для катания склон протяженностью более 40 метров официально для этих целей не предназначен в рамках проверки следователем будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов муниципальной власти, не предпринявших меры по установлению запрета несанкционированного катания жителей с опасного склона, - сообщили в СКР по региону.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

1 928
#авария #ДТП
1

Комментарии (1)

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60+

30 минут назад
Жениху в 13 лет надо на девках кататься а не на ватрушке !
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