сегодня, 16:03
СК начал проверку обстоятельств травмирования школьника при спуске со стихийной горки
Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения травмы 13-летним школьником при катании на «ватрушке».
- Проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего. С учетом того, что используемый для катания склон протяженностью более 40 метров официально для этих целей не предназначен в рамках проверки следователем будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов муниципальной власти, не предпринявших меры по установлению запрета несанкционированного катания жителей с опасного склона, - сообщили в СКР по региону.
По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
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