К ГИБДД выстроилась очередь из попавших в ДТП

Всё из-за смены погоды.

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Вчера к вечеру к зданию УГИБДД России по Липецкой области выстроилась очередь из автомобилистов, желающих оформить механические ДТП.



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, всего за сутки по области произошло 33 ДТП, из них два — с пострадавшими.



- Большая часть ДТП пришлось на вторую половину дня — на период смены погодных условий и снегопад, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - Количество желающих оформить ДТП с механическими повреждениями транспорта стало заметно больше после обеда.