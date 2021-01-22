Происшествия
49 минут назад
К ГИБДД выстроилась очередь из попавших в ДТП
Всё из-за смены погоды.
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Вчера к вечеру к зданию УГИБДД России по Липецкой области выстроилась очередь из автомобилистов, желающих оформить механические ДТП.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, всего за сутки по области произошло 33 ДТП, из них два — с пострадавшими.
- Большая часть ДТП пришлось на вторую половину дня — на период смены погодных условий и снегопад, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - Количество желающих оформить ДТП с механическими повреждениями транспорта стало заметно больше после обеда.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, всего за сутки по области произошло 33 ДТП, из них два — с пострадавшими.
- Большая часть ДТП пришлось на вторую половину дня — на период смены погодных условий и снегопад, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - Количество желающих оформить ДТП с механическими повреждениями транспорта стало заметно больше после обеда.
ну
Котуха
Липецк
давно уже
Эху
Эх