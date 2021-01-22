Происшествия

49 минут назад

К ГИБДД выстроилась очередь из попавших в ДТП

6 2203
#ДТП
3

Всё из-за смены погоды.

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Вчера к вечеру к зданию УГИБДД России по Липецкой области выстроилась очередь из автомобилистов, желающих оформить механические ДТП.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, всего за сутки по области произошло 33 ДТП, из них два — с пострадавшими.

- Большая часть ДТП пришлось на вторую половину дня — на период смены погодных условий и снегопад, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области. - Количество желающих оформить ДТП с механическими повреждениями транспорта стало заметно больше после обеда.
6 2203
#ДТП
3

Комментарии (6)

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ну

5 минут назад
хорошечно
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Котуха

15 минут назад
Дома надо сидеть если смена погоды мешает.
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Липецк

19 минут назад
Эх, не можно, а нужно. Звонишь в дежурную часть, извещаешь что было ДТП и оба едете в ГАИ во 2е ворота. Там рисуете схему, сдаетесь гайцам и все. Ничего не надо платить жуликам-оформителям
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давно уже

21 минуту назад
Эх, европротокол. дальнейшее оформление в ГИБДД
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Эху

23 минуты назад
Да, можно покидать, и ехать оформлять в ГИБДД современный век, можно сразу сделать с места аварии фото и видео материалы для страховой
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Эх

30 минут назад
Чёт не в еду, а че можно покидать место ДТП и ехать в ГАИ???
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