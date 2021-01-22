Происшествия

23 минуты назад

На дороге Данков-Лев Толстой из опрокинувшегося бензовоза вылилось топливо

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#авария #ДТП

Пожарные проводят пенную атаку.

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22 января в Лев-Толстовском районе на дороге Данков - Лев Толстой из съехавшего в кювет бензовоза разлилось топливо.

Как сообщает пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших. Топливо не загорелось.

«Бензовоз перевозил бензин АИ-95 в цистерне емкостью 30 т. Цистерна опрокинулась на бок, произошел розлив топлива на площади 20 кв.м. Возгорания на месте розлива нет. Проводится пенная атака для обеспечения пожарной безопасности, работает отделение пожарной части. Расстояние до ближайшего населённого пункта 500 метров, угрозы для его жителей нет», - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС.

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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007

6 минут назад
Дороги все в каше и в городе и на трассах примите меры
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