Чиновники-чудотворцы за две недели хотели перестроить спортшколу в Липецке!

При реконструкции школы спортивной и художественной гимнастики по ветру пустили 4,4 миллиона рублей.

Счетная палата Липецка обнародовала в горсовете итоги проверки МКУ «Управление строительства города Липецка», выступившего заказчиком реконструкции муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №1».



О необходимости реконструкции детско-юношеской школы спортивной гимнастики и художественной гимнастики говорил еще мэр Липецка Михаил Гулевский. Работы на объекте были начаты при его преемнике Сергее Иванове, а завершены уже при Евгении Уваркиной, «внучке» Гулевского.



Строительство за бюджетные деньги, как обычно, не обошлось без коллизий. Так, ООО «Пирс» еще в 2014 году изготовил проект реновации здания, за что получило из муниципального бюджета 3,9 млн рублей. Еще 642,8 тысячи рублей были потрачены из городской казны на оплату его государственной экспертизы. Однако в 2018 году тому же «Пирсу» было поручено изготовить новый проект реконструкции спортивной школы за 1,9 млн рублей. В итоге документы 2014 года оказались невостребованными. Аудиторы Счетной палаты Липецка поэтому назвали 4,5 миллиона рублей деньгами, выброшенными на ветер. На эти деньги, между прочим, можно было бы приобрести две квартиры для медиков, которых так не хватает нашему здравоохранению - на последнем заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Ирина Вербецкая сообщила, что в очереди на предоставление жилья стоят пять медицинских работников.



Не известно, на что рассчитывали в МКУ «Управление строительства города Липецка», когда 17 декабря 2018 года заключали контракт с подрядной организацией на реконструкцию спортшколы со сроком исполнения к 31 декабря того же года. В итоге елецкое ООО «Старатель» в нарушении требований Градостроительного кодекса РФ приступило к работе как раз в декабре 2018 года, хотя в мэрии с подрядчиком заключили новые договоры в начале 2019-го.



Обновленная школа спортивной гимнастики и художественной гимнастики должна была быть возвращена спортсменам к сентябрю того же года, но по факту строители ушли с объекта лишь в декабре. Заказчик написал подрядчику несколько претензионных писем на 1,8 млн рублей, но денег от «Старателя» не получил. Аудиторы решили, что подрядчик был прав, так как МКУ «Управление строительства Липецка» с опозданием выдало исполнителю работ разрешительную документацию на начало работ, не предоставило вовремя чертежи металлоконструкций, опоздало с переносом водопровода.



По ходу стройки, кстати, заказчик выпустил более 30 дополнительных расчетов строительно-монтажных работ. Что, как резюмировали ревизоры, свидетельствует о низком качестве проектной документации.





фото: ducsh1.ru

