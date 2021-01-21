Уцелевший при сходе лавины мальчик идёт на поправку

Из Норильска его направят на восстановительное лечение в Красноярск.

Напомним, в минувшую субботу в городе Грязи Липецкой области на городском юго-западном кладбище похоронили троих членов семьи, погибших в ночь с 8 на 9 января в результате схода лавины на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска Красноярского края: 45-летнего мужчину, 38-летнюю женщину и их полуторогодовалого сына. Ещё один член этой семьи, 14-летний мальчик попал в больницу.



Мальчик побывать на похоронах не смог: он до сих пор ещё находится в больнице в Норильске.



- Уже получается ходить без опоры, моторика рук пока оставляет желать лучшего, необходима будет дальнейшая реабилитация, - сообщила тётя мальчика на своей странице в Инстаграм. - После выписки из больницы планируется дальнейшее восстановительное лечение в реабилитационном центре Красноярская, куда он поедет с бабушкой. Весь объем восстановительных мер (и затрат на них) будет понятен после прохождения базового лечения в Оганере и курса реабилитации в Красноярске. Мальчик в школу вернётся не скоро. Многие переживают, что его может травмировать информация о лавине в соцсетях, но он сам в интернет пока не выходит, так как моторика рук пока не позволяет пользоваться телефоном как обычно.



Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжает расследование уголовного дела в отношении 39-летнего оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы города Норильска и начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц), судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



18 января по подозрению в совершении этого же преступления задержаны 36-летний и 52-летний оперативные дежурные единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска, которым также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



- По предварительной версии следствия, оперативные дежурные единой дежурно-диспетчерской службы длительный период времени начиная с 11 декабря 2020 года, получая из ГУ МЧС России предупреждения о лавиной опасности, в сводку данную информацию на включали, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - В результате их халатных действий население, глава администрации города Норильска, структурные подразделения администрации города Норильска, иные органы и учреждения о лавинной опасности не были предупреждены, превентивные мероприятия органами местного самоуправления не проводились. Руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайном ситуациям ГО и ЧС города не осуществлял должным образом контроль за подчиненными сотрудниками, и не организовал необходимых мер для предотвращения чрезвычайной ситуации.



Кроме того, следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц администрации города Норильска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть троих человек).



По предварительной версии следствия, неустановленные на данный момент сотрудники администрации города Норильска, наделенные полномочиями по контролю за использованием земельных участков, принадлежащих муниципалитету, а также размещением на них зданий и сооружений, не осуществляли надлежащим образом свои должностные обязанности, неисполнение которых привело к тому, что 45-летний мужчина самовольно построил в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» дом, который был разрушен лавиной, погибли три человека, травмы получил 14-летний подросток.



Расследование уголовных дел продолжается.