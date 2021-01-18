Магазин оштрафовали на 250 тысяч рублей за неправильное ношение маски сотрудником

Общество с ограниченной ответственностью ранее неоднократно привлекалось за нарушение правил поведения в период пандемии.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, 14 января Октябрьский районный суд Липецка оштрафовал юридическое лицо на 250 тысяч рублей за неправильное ношение медицинской маски сотрудником одного из магазинов электроники и бытовой техники на улице Стаханова в Липецке. Общество с ограниченной ответственностью ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ.



29 декабря прошлого года Усманским районным судом Липецкой области на 100 тысяч рублей привлечено акционерное общество за несоблюдение работниками магазина на улице Ленина Усмани масочного режима.



24 декабря Советским районным судом Липецка дана правовая оценка доводам сотрудников управления относительно допуска в торговый объект магазин на улице Неделина в Липецке покупателей без маски - общество с ограниченной ответственностью оштрафовали на 50 тысяч рублей.



- Количество нарушений в торговых объектах Липецкой области, связанных с правилами поведения в период распространения новой коронавирусной инфекции, сократилось, но те единичные случаи нарушений, которые имеют место быть установленными, обходятся юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям весьма существенными штрафами, - отмечают в управлении потребрынка. - Напомним, что административная ответственность за нарушение правил поведения в период введения режима повышенной готовности предусмотрена ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Самыми распространенными нарушениями является: неправильное ношение медицинской маски в торговых объектах, несоблюдение социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории, допущение в торговый объект покупателей без маски. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в области управление рекомендует торговым объектам неукоснительно соблюдать правила поведения в период введения режима повышенной готовности.