Общество
сегодня, 18:02
Весь Липецк встал в пробках
Гололедица и метель – не лучшие условия для быстрой езды. На эти условия наложился привычный напряженный вечерний трафик.
По данным сервиса «Яндекс. Дороги» на 18:00 13 января движение на главных дорогах Липецка практически остановилось.
Огромная пробка образовала на улице Зои Космодемьянской и улице Неделина, транспорт стоит на улице Гагарина и Московской, автомобили и автобусы толкаются на площади Победы и улице Советской, на площади Революции – тоже пробка. По сравнению с указанными участками не столько большие транспортные заторы образовались на проспекте Победы и улице Плеханова, проспекте Мира, улице Папина, Октябрьском мосту и улице Терешковой, Воронежском и Лебедянском шоссе. Более-менее свободно движение только в частном секторе и внутри микрорайонов.
Напомним, сегодня спасатели распространили экстренное предупреждение о непогоде. По прогнозу синоптиков метель в Липецке не прекратится до 12:00 14 января. Участников дорожного движения просят быть предельно внимательными, возможны снежные заносы. А ранее спасатели предупреждали о гололедице.
Огромная пробка образовала на улице Зои Космодемьянской и улице Неделина, транспорт стоит на улице Гагарина и Московской, автомобили и автобусы толкаются на площади Победы и улице Советской, на площади Революции – тоже пробка. По сравнению с указанными участками не столько большие транспортные заторы образовались на проспекте Победы и улице Плеханова, проспекте Мира, улице Папина, Октябрьском мосту и улице Терешковой, Воронежском и Лебедянском шоссе. Более-менее свободно движение только в частном секторе и внутри микрорайонов.
Напомним, сегодня спасатели распространили экстренное предупреждение о непогоде. По прогнозу синоптиков метель в Липецке не прекратится до 12:00 14 января. Участников дорожного движения просят быть предельно внимательными, возможны снежные заносы. А ранее спасатели предупреждали о гололедице.
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