Общество

сегодня, 18:02

Весь Липецк встал в пробках

15 2268
#пробки #дороги #метель
5
Весь Липецк встал в пробках

Гололедица и метель – не лучшие условия для быстрой езды. На эти условия наложился привычный напряженный вечерний трафик.

По данным сервиса «Яндекс. Дороги» на 18:00 13 января движение на главных дорогах Липецка практически остановилось.

Огромная пробка образовала на улице Зои Космодемьянской и улице Неделина, транспорт стоит на улице Гагарина и Московской, автомобили и автобусы толкаются на площади Победы и улице Советской, на площади Революции – тоже пробка. По сравнению с указанными участками не столько большие транспортные заторы образовались на проспекте Победы и улице Плеханова, проспекте Мира, улице Папина, Октябрьском мосту и улице Терешковой, Воронежском и Лебедянском шоссе. Более-менее свободно движение только в частном секторе и внутри микрорайонов.

Напомним, сегодня спасатели распространили экстренное предупреждение о непогоде. По прогнозу синоптиков метель в Липецке не прекратится до 12:00 14 января. Участников дорожного движения просят быть предельно внимательными, возможны снежные заносы. А ранее спасатели предупреждали о гололедице.
15 2268
#пробки #дороги #метель
5

Комментарии (15)

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Сселкая

7 минут назад
Не я на дамбу ушла, быстрее получилось
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шурик

7 минут назад
АЗТП - Краснознаменная 45 минут ни о чём
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Липчанин

12 минут назад
А кто ждал в середине января снег и метель, вот если бы это было в июле, к примеру, то все службы были бы готовы
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Гостья

14 минут назад
Покуролесила Метелица по просторам заснеженным, покружила с ветром буйным хороводы да с Морозцем переправы ладить и захотела на Липецкие просторы в гости пожаловать! Ребятишек снежком порадовать да на дороги снежком приворожить. А то соскучились по снегам да Метелица! Вот и порадуйтесь, повеселитесь, на лыжню с детками, на прогулку в лесов, до парки. Новый Год и радости прибавит и здоровья крепкого и с Метелица будет кружиться возле елки! С НОВЫМ ГОДОМ!
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Автохамы

30 минут назад
Смотрю щас вебкамеры трафика (на ул.з.комодемянской к примеру у грязинской ост.) сколько автодятлов, лезут, втыкаются с нлмк, какие правила для кого...
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Вася

37 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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весёлый

41 минуту назад
И в туалет не сходишь ,а ведь всё можно придумать красиво,хозяина встречают с туалета,народная пословица
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дед

47 минут назад
123, Ага,на Ферросплавной им было бы уютно.
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60+

50 минут назад
Снег неожиданна выпал в середине января ! Городские службы а главное организация дорожного движения в Липецке показала свою не дубильную сущность .
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123

57 минут назад
Пробки создают рабы нлмк, ужеб давно автобусами их бы перевозили. Или дома им постоить на территори нлмк.
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