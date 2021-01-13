Погода в Липецке

сегодня, 14:47

Непогода продержится до 14 января

6 1493
#метель
1
Непогода продержится до 14 января
Главное управление МЧС по региону передало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Как предупреждают спасатели, с шести вечера 13 января до полудня 14 января в Липецкой области ожидается погода с : облачно, ночью сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем временами снег. Ветер ночью восточной, днем западной четверти 8-13, ночью порывы 15-18 м/с. Температура ночью 6-11, днем 1-6 градусов мороза. Давление 750 мм рт. ст. (падение). метеоусловиях.

 
 
6 1493
#метель
1

Комментарии (6)

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Вася

13 минут назад
Сьездила зима на рождественные праздники в Испанию, почудила и вернулась к нам, сейчас будет наверстывать упущенное.
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Непогода

33 минуты назад
Вася, а снежные заносы метра на 2 устроят ?
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Денис

52 минуты назад
Хорошая погода, пойду лепить метелевика!
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Ч

сегодня, 15:18
Почему непогода ? Эта погода тоже нравиться многим ; мне и Васе , например . Подольше бы она покружила над Липецком .
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Конституция

сегодня, 15:14
Ура для тех кто возит свою требуху на работу, будет транспортный колапс, зажирели.
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Вася

сегодня, 15:06
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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