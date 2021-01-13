Непогода продержится до 14 января

Главное управление МЧС по региону передало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Как предупреждают спасатели, с шести вечера 13 января до полудня 14 января в Липецкой области ожидается погода с : облачно, ночью сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, днем временами снег. Ветер ночью восточной, днем западной четверти 8-13, ночью порывы 15-18 м/с. Температура ночью 6-11, днем 1-6 градусов мороза. Давление 750 мм рт. ст. (падение). метеоусловиях.







