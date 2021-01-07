Коронавирус

55 минут назад

На прививку от COVID-19 записались более пяти тысяч жителей Липецкой области

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#коронавирус #прививка
На прививку от COVID-19 записались более пяти тысяч жителей Липецкой области

После праздников в регионе ждут очередную партию вакцины от новой инфекции.

Те, кто привился от COVID-19 в середине декабря, с 5 января начали получать вторую порцию вакцины. На сегодня из них уже привито 20%.

Как сообщил GOROD48 вице-губернатор Александр Ильин, осложнений ни у кого не выявлено.

После праздников медики ожидают еще 900 доз вакцины. Хотя уже сейчас желающих привиться значительно больше. На 7 января на прививку записались уже более 5 тысяч жителей Липецкой области.

Напомним, 13 декабря в регион поступило 800 доз вакцин «Гам-КОВИД-Вак», 660 из них получили медработники и 140 учителя. А  первая партия в 42 вакцины была получена в октябре. Тогда прививки сделали медработникам.
6 479
#коронавирус #прививка

Комментарии (6)

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важно знать

18 минут назад
COV ID-19 это не название болезни – это название международного плана по контролю и сокращению численности населения на земном шаре. Эту «болезнь» планировали и готовили на протяжении многих лет – и выпустили в 2020 году. То, что активирует вирус – ЭТО ОСЛАБЛЕННАЯ ИММУННАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА, подверженная прививке. То, что собираются нам вколоть – это самое опасное из всех существующих и которые до этого существовали. Это настоящее снисхождение в ад, целью которого является максимальное уничтожение человечества или сокращение его на 80%.
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Житель

18 минут назад
Вот как понять, правильно они поступают или нет? А может и нет никаких пяти тысяч? Верить то тоже нельзя никому.?
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в наших силах

20 минут назад
сорвать их планы, остановить их. Волна протеста, сопротивления и первых побед над ними идёт уже по всему миру – в том числе в тех же США. Нужно и каждому из нас, и всем вместе повоевать за наше здоровье, за наши жизни, за нашу Родину-Русь-Россию! Нужно сказать вакцинаторам-убийцам наше твёрдое и категорическое НЕТ !!!
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эмблема медицины

24 минуты назад
Их задача – уничтожить 7 млрд. Медленно, но верно чёрная змея на их эмблеме делает своё чёрное дело – отравляя каплями яда чашу жизни в живых человеках. На аптеках всех этот смерти знак – вы только всмотритесь, вдумайтесь в его смысл!
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Жаль их

30 минут назад
5000 очень жаль людей
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Ковид диссидннт

32 минуты назад
Ширяйте в жопу.
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