Коронавирус
55 минут назад
На прививку от COVID-19 записались более пяти тысяч жителей Липецкой области
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После праздников в регионе ждут очередную партию вакцины от новой инфекции.
Те, кто привился от COVID-19 в середине декабря, с 5 января начали получать вторую порцию вакцины. На сегодня из них уже привито 20%.
Как сообщил GOROD48 вице-губернатор Александр Ильин, осложнений ни у кого не выявлено.
После праздников медики ожидают еще 900 доз вакцины. Хотя уже сейчас желающих привиться значительно больше. На 7 января на прививку записались уже более 5 тысяч жителей Липецкой области.
Напомним, 13 декабря в регион поступило 800 доз вакцин «Гам-КОВИД-Вак», 660 из них получили медработники и 140 учителя. А первая партия в 42 вакцины была получена в октябре. Тогда прививки сделали медработникам.
Как сообщил GOROD48 вице-губернатор Александр Ильин, осложнений ни у кого не выявлено.
После праздников медики ожидают еще 900 доз вакцины. Хотя уже сейчас желающих привиться значительно больше. На 7 января на прививку записались уже более 5 тысяч жителей Липецкой области.
Напомним, 13 декабря в регион поступило 800 доз вакцин «Гам-КОВИД-Вак», 660 из них получили медработники и 140 учителя. А первая партия в 42 вакцины была получена в октябре. Тогда прививки сделали медработникам.
6 479
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