Светофор на Белана, ремонт дорог, детские площадки: приоритеты благоустройства двух районов Липецка обретают очертания

Как сделать улицы безопаснее, а дворы — интереснее и для взрослых, и для детей, какие уголки кварталов требуют скорейшего благоустройства — решали в школе №18 на стратегической сессии под эгидой Клуба городского жителя активисты 27-го и 28-го микрорайонов Липецка. Дискуссию модерировал начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов.

Сессия началась с рассказа, что уже сделано за последнее время.На создание комфортной городской среды в 27-м и 28-м микрорайонах потрачено больше 100 миллионов рублей. Обустроены пешеходная зона на улице Мистюкова и бульвар на улице Белана, высажены аллеи вдоль улицы Катукова, созданы зоны выгула собак. Обновлено освещение на аллеях улиц Кривенкова и Хорошавина. Благоустроены дворы на Хорошавина, Белана, Шуминского, Стаханова, Катукова, Кривенкова и ещё трёх улицах. Отремонтированы дорожки к школам №18, 20 и 77.В этом году в парке «Молодёжный» обустроят спортивную зону, в районах спилят часть старых деревьев, проведут точечное озеленение, установят лавочки, урны, ограждения.Артём Голощапов предложил жителям выбрать и другие точки для благоустройства, определить приоритетные направления работы. Для этого участники распределились по командам. После десятиминутного обсуждения капитаны команд озвучили сформированные предложения.Капитан команды №1 Алексей предложил установить светофор на пешеходных переходах от магазина «Европа» к школе №77.— Светофор там нужен давно. У переходов, которыми часто пользуются дети, много слепых зон.— Я знаю об этой проблеме и как пешеход, и как водитель. Светофор действительно нужен. Обращусь в управление главного смотрителя и Госавтоинспекцию обязательно, — сказал Голощапов.Представительнице команды №2, рассказавшей о затопленном подвале на Кривенкова, 11, Артем Голощапов сообщил, что уже занимается этим вопросом:— Я уже выяснил, какая там управляющая компания. Их обязанность — устранить потоп. Мы уже на связи.Команда №3 выбрала приоритетом замену фонарей у школ №18 и 77 на современные светодиодные.— Переход на светодиодное освещение идет по всему городу — это экономия, и свет комфортнее для глаз, особенно детских. Вопрос понятен, справедлив, берём в проработку, — ответил Голощапов.Эта же команда отметила, что спортивные площадки у школ №18 и 77 задействованы на полную катушку.— Амортизация оборудования сумасшедшая, и ему уже лет 12. Требуется и замена, и установка по всем нашим районам детского и спортивного оборудования, чтобы снизить нагрузку на школьное.А вот представительница команды №4 рассказала, что во дворе Мистюкова, 3 не хватает детского оборудования для малышей, поэтому она с ребенком ходит гулять в парк Победы.Все эти предложения легли в основу решения стратсессии: микрорайонам необходимы детские и спортивные площадки, ремонт пешеходных зон и дорог во дворах.— Подобные предложения звучали практически на всех наших предыдущих встречах, — подвёл итоги Артём Голощапов, поблагодарив всех за участие. — Новым стало предложение об установке светофора на улице Белана. Там же, кстати, жители считают необходимым разрешить парковку на обочинах в вечернее время, например, с 19:00 – её запретили зимой, так как машины мешали уборке снега. Считаю предложение справедливым. Всё, что мы на этой встрече обозначили, будем решать вместе с городом.