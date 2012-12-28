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сегодня, 13:28
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Светофор на Белана, ремонт дорог, детские площадки: приоритеты благоустройства двух районов Липецка обретают очертания

Как сделать улицы безопаснее, а дворы — интереснее и для взрослых, и для детей, какие уголки кварталов требуют скорейшего благоустройства — решали в школе №18 на стратегической сессии под эгидой Клуба городского жителя активисты 27-го и 28-го микрорайонов Липецка. Дискуссию модерировал начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов. 

Сессия началась с рассказа, что уже сделано за последнее время.

На создание комфортной городской среды в 27-м и 28-м микрорайонах потрачено больше 100 миллионов рублей. Обустроены пешеходная зона на улице Мистюкова и бульвар на улице Белана, высажены аллеи вдоль улицы Катукова, созданы зоны выгула собак. Обновлено освещение на аллеях улиц Кривенкова и Хорошавина. Благоустроены дворы на Хорошавина, Белана, Шуминского, Стаханова, Катукова, Кривенкова и ещё трёх улицах. Отремонтированы дорожки к школам №18, 20 и 77.

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В этом году в парке «Молодёжный» обустроят спортивную зону, в районах спилят часть старых деревьев, проведут точечное озеленение, установят лавочки, урны, ограждения.

Артём Голощапов предложил жителям выбрать и другие точки для благоустройства, определить приоритетные направления работы. Для этого участники распределились по командам. После десятиминутного обсуждения капитаны команд озвучили сформированные предложения.

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Капитан команды №1 Алексей предложил установить светофор на пешеходных переходах от магазина «Европа» к школе №77.

— Светофор там нужен давно. У переходов, которыми часто пользуются дети, много слепых зон.

— Я знаю об этой проблеме и как пешеход, и как водитель. Светофор действительно нужен. Обращусь в управление главного смотрителя и Госавтоинспекцию обязательно, — сказал Голощапов.

Представительнице команды №2, рассказавшей о затопленном подвале на Кривенкова, 11, Артем Голощапов сообщил, что уже занимается этим вопросом:
— Я уже выяснил, какая там управляющая компания. Их обязанность — устранить потоп. Мы уже на связи.

Команда №3 выбрала приоритетом замену фонарей у школ №18 и 77 на современные светодиодные.

— Переход на светодиодное освещение идет по всему городу — это экономия, и свет комфортнее для глаз, особенно детских. Вопрос понятен, справедлив, берём в проработку, — ответил Голощапов.

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Эта же команда отметила, что спортивные площадки у школ №18 и 77 задействованы на полную катушку.

— Амортизация оборудования сумасшедшая, и ему уже лет 12. Требуется и замена, и установка по всем нашим районам детского и спортивного оборудования, чтобы снизить нагрузку на школьное.

А вот представительница команды №4 рассказала, что во дворе Мистюкова, 3 не хватает детского оборудования для малышей, поэтому она с ребенком ходит гулять в парк Победы.

Все эти предложения легли в основу решения стратсессии: микрорайонам необходимы детские и спортивные площадки, ремонт пешеходных зон и дорог во дворах.

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— Подобные предложения звучали практически на всех наших предыдущих встречах, — подвёл итоги Артём Голощапов, поблагодарив всех за участие. — Новым стало предложение об установке светофора на улице Белана. Там же, кстати, жители считают необходимым разрешить парковку на обочинах в вечернее время, например, с 19:00 – её запретили зимой, так как машины мешали уборке снега. Считаю предложение справедливым. Всё, что мы на этой встрече обозначили, будем решать вместе с городом. 

стратегическая сессия
наказы избирателей
Артем Голощапов
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Сырский Рудник
3 минуты назад
и нашего депутата не слышно и не видно
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Жильцы по ул.Белана
15 минут назад
Нужно хорошее освещение пешеходного перехода, до и после него метра по 1,5, а не светофоры там городить. А еще запретить парковаться там большегрузам, чтоб дорога просматривалась.
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Жильцы по ул.Белана
19 минут назад
Уточните, где зона для выгула собак на 27 мкр?
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Молодежь
29 минут назад
Вы там что, с ума посходили? Какая парковка по Белана? У себя под окнами парковку устраивайте! Все жители улицы, у кого окна выходят на Белана против, никто не позволит этого сделать! Ваши ведра-ваши проблемы и где вы их будете ставить-ваши проблемы!
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Сселки
34 минуты назад
Почему в Сселки деньги не вкладывают? Где наш Депутат???
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Ин
49 минут назад
Как набирают в эти команды ? Почему все собрания в прошедшем времени ?
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Да уж
7 минут назад
В нашей школе учителя искали тех, кто пойдёт на это "мероприятие". Поэтому очень просили явиться хоть кого-то из родителей. Так что мог любой пойти при желании.
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Интересно
51 минуту назад
Где действующий депутат ? Почему он не модерирует ?
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