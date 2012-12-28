На что вам не хватает времени?

Некоторым не хватает даже на жизнь!

GOROD48 поинтересовался у липчан, на что им не хватает времени? Судя по ответам, горожанам не хватает времени, на сон, чтение, учебу, на себя, на семью. И даже на жизнь!Были и такие, кому времени достаточно, но это пенсионеры. Хотя и среди них встретились люди, живущие в высоком темпе.Многие отказывались отвечать на вопрос, ссылаясь … на нехватку времени.