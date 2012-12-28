С марта в Липецкой области отловлено почти две тысячи собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Все участники инцидента с брошенным в реку Новом Заветом установлены: это три девочки и три мальчика
Оконные блоки и стеклопакеты в пострадавших от атаки БПЛА в Ельце квартирах заменят в ближайшее время
Светофор на Белана, ремонт дорог, детские площадки: приоритеты благоустройства двух районов Липецка обретают очертания
Говорит Липецк
182
35 минут назад
1
На что вам не хватает времени?
Некоторым не хватает даже на жизнь!
Были и такие, кому времени достаточно, но это пенсионеры. Хотя и среди них встретились люди, живущие в высоком темпе.
Многие отказывались отвечать на вопрос, ссылаясь … на нехватку времени.
0
0
0
0
1
Комментарии (1)