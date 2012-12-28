Сегодня в Липецке: праздник прогульщика, в карманах липчан звенят миллионы и половина горожан вынуждена перерабатывать

Всё самое главное, что нужно знать перед началом рабочего дня.

Днём температура составит 26=28 градусов, день пройдёт без существенных осадков.















- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.















Отключение света



С 9:00 до 17:00 обесточат:

- улица Надежды, 1-14.















Летние каникулы – отличное время для подростков, чтобы приобщиться к сцене. В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 11:00 как раз покажут спектакль «Сокровища капитана Флинта» (6+).













Продолжительность спектакля 1 час 20 мин. с антрактом

В основе спектакля-страшилки лежит народная несказочная проза, записанная в разное время в разных областях России: преданья, легенды и былички о лешем, домовом, водяном, овиннике, ригачнике, русалках…











Фото vk.com/vprachechnuyu





3 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН с 2018 года отмечается Всемирный день велосипеда. Инициатором стал Туркменистан, а поддержали идею более 50 стран. Гоу сегодня на работу на велике?!



Ещё сегодня Всемирный День сидра (Минздрав предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью), День воспоминаний о снеге (зачем?!) и … День прогульщика. Считается, что сегодня можно отложить рабочие заботы ради более важных дел. Ну или хоть немного выдохнуть и замедлиться.













Конкурс благоустройства

Продолжается голосование липчан за благоустройство территорий в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды». На конец мая десятка лидеров выглядела следующим образом:



1. Привокзальные пруды - 7871 голосов.

10. Пешеходная зона в районе СОШ №47 - 3274.















Более 402 тысяч монет на общую сумму почти 2,2 миллиона рублей вернули в денежный оборот жители Липецкой области в ходе акции «Монетная неделя». Общий вес сданной мелочи составил около двух тонн, сообщили в липецком отделении Банка России.









У липчан скопились 174 тысяч штук десятирублевых монет, 75 тысяч монет номиналом один рубль и 59 тысяч двухрублевых. Меньше всего на обмен принесли монет в одну копейку – 3,5 тыс. штук.





В рамках аналогичной акции осенью 2024 года липчане принесли в банки и магазины более 406 тысяч монет на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

Переработки





53% липчан в опросе SuperJob признались, что вынуждены на работе трудиться сверхурочно.















«Все профессии нужны…»



10% липчан категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками, выяснили в SuperJob.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;- ул. Студенческий городок, 11а, 14, 16а;- ул. 9-го Мая, 16, 18;- ул. Васильковая;- ул. Земляничная, 21, 29;Проблемных мест в городе, как обычно, немало. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или другие приложения, которые подскажут, как объехать наиболее крупные пробки.Пьеса Б.Савельева по мотивам известного романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ».В результате зловещих и странных событий молодой Джим становится обладателем карты сокровищ капитана Флинта. В сопровождении друзей и целой команды пиратов он отправляется в путь...Вечером интересную постановку покажут у культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9к2). В 19:02 здесь начнётся спектакль «Страшилки у костра» (16+).Режиссёр Анастасия Соколова, продолжительность – 1 час 15 минут.2. Сквер в районе ул. Фрунзе, 8 - 72243. Аллея по ул. Елецкое шоссе в районе д. 5, 7 - 60394. Аллея вдоль ул. Стаханова в 26 микрорайоне - 55695. Сквер по ул. Циолковского, 19 в районе Художественной школы №2 - 53766. Бульвар Шубина - 45997. Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19 - 44938. Пешеходная зона в районе ул. Белана - 39489. Сквер 11 микрорайона - 3552Проголосовать можно на портале Госуслуг.Молодёжь до 35 лет охотнее соглашается на переработки, но по факту работает меньше старших коллег – переработки составляют 24% от нормы рабочего времени, в то время как у старших коллег – 31%.Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня. С повышением зарплаты растет и доля сотрудников, тратящих больше времени на работу: среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей, таких 51%, а среди получающих от 100 тысяч — уже 62%.Чаще всего задерживаются на работе дольше остальных курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы кол-центров и юристы. А вот лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя.Еще по 7% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 6% родителей в стоп-листе и военные специальности. По 5% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста. 3% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером.Также 3% не желают, чтобы их дети пошли по учительской стезе. Еще по 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также по 2% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.13% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребенка.