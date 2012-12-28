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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: праздник прогульщика, в карманах липчан звенят миллионы и половина горожан вынуждена перерабатывать

Всё самое главное, что нужно знать перед началом рабочего дня.

Тепло и сухо

Днём температура составит 26=28 градусов, день пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:

- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;
- ул. Студенческий городок, 11а, 14, 16а;
- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 9-го Мая, 16, 18;
- ул. Васильковая;
- ул. Земляничная, 21, 29;
- улица Надежды, 1-14.

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Пробки

Проблемных мест в городе, как обычно, немало. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или другие приложения, которые подскажут, как объехать наиболее крупные пробки.


Сокровища пиратов

Летние каникулы – отличное время для подростков, чтобы приобщиться к сцене. В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 11:00 как раз покажут спектакль «Сокровища капитана Флинта» (6+).

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Пьеса Б.Савельева по мотивам известного романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ».В результате зловещих и странных событий молодой Джим становится обладателем карты сокровищ капитана Флинта. В сопровождении друзей и целой команды пиратов он отправляется в путь...

Продолжительность спектакля 1 час 20 мин. с антрактом

Страшилки

Вечером интересную постановку покажут у культурном пространстве «Прачечная» (Заводская площадь, 9к2). В 19:02 здесь начнётся спектакль «Страшилки у костра» (16+).

В основе спектакля-страшилки лежит народная несказочная проза, записанная в разное время в разных областях России: преданья, легенды и былички о лешем, домовом, водяном, овиннике, ригачнике, русалках…

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Фото vk.com/vprachechnuyu

Режиссёр Анастасия Соколова, продолжительность – 1 час 15 минут.

День воспоминаний о снеге

3 июня по решению Генеральной ассамблеи ООН с 2018 года отмечается Всемирный день велосипеда. Инициатором стал Туркменистан, а поддержали идею более 50 стран. Гоу сегодня на работу на велике?!

Ещё сегодня Всемирный День сидра (Минздрав предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью), День воспоминаний о снеге (зачем?!) и … День прогульщика. Считается, что сегодня можно отложить рабочие заботы ради более важных дел. Ну или хоть немного выдохнуть и замедлиться.

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Конкурс благоустройства

Продолжается голосование липчан за благоустройство территорий в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды». На конец мая десятка лидеров выглядела следующим образом:

1. Привокзальные пруды - 7871 голосов.
2. Сквер в районе ул. Фрунзе, 8 - 7224
3. Аллея по ул. Елецкое шоссе в районе д. 5, 7 - 6039
4. Аллея вдоль ул. Стаханова в 26 микрорайоне - 5569
5. Сквер по ул. Циолковского, 19 в районе Художественной школы №2 - 5376
6. Бульвар Шубина - 4599
7. Пешеходная зона в районе ул. 15 микрорайон, 19 - 4493
8. Пешеходная зона в районе ул. Белана - 3948
9. Сквер 11 микрорайона - 3552
10. Пешеходная зона в районе СОШ №47 - 3274.

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Проголосовать можно на портале Госуслуг.

Мелочь - совсем не мелочь

Более 402 тысяч монет на общую сумму почти 2,2 миллиона рублей вернули в денежный оборот жители Липецкой области в ходе акции «Монетная неделя». Общий вес сданной мелочи составил около двух тонн, сообщили в липецком отделении Банка России.

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У липчан скопились 174 тысяч штук десятирублевых монет, 75 тысяч монет номиналом один рубль и 59 тысяч двухрублевых. Меньше всего на обмен принесли монет в одну копейку – 3,5 тыс. штук.

В рамках аналогичной акции осенью 2024 года липчане принесли в банки и магазины более 406 тысяч монет на общую сумму 1,8 миллиона рублей.

Переработки

53% липчан в опросе SuperJob признались, что вынуждены на работе трудиться сверхурочно.

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Молодёжь до 35 лет охотнее соглашается на переработки, но по факту работает меньше старших коллег – переработки составляют 24% от нормы рабочего времени, в то время как у старших коллег – 31%.

Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня. С повышением зарплаты растет и доля сотрудников, тратящих больше времени на работу: среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей, таких 51%, а среди получающих от 100 тысяч — уже 62%.

Чаще всего задерживаются на работе дольше остальных курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы кол-центров и юристы. А вот лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя.

«Все профессии нужны…»

10% липчан категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками, выяснили в SuperJob.

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Еще по 7% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 6% родителей в стоп-листе и военные специальности. По 5% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста. 3% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером.

Также 3% не желают, чтобы их дети пошли по учительской стезе. Еще по 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также по 2% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.

13% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребенка.

Дорогие липчане! Лето, жара и хочется на пляж. Завидуем белой завоситью тем, у кого есть такая возможность. Где бы вы ни находились – на работе или на отдыхе, не стоит забывать и о новостях. Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать новости. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
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Комментарии (3)

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Липчанин
31 минуту назад
Велосипедисты гоу на Лысый остров!
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Больше
42 минуты назад
всего перерабатывают депутаты. Они работают всегда
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Электорат
сегодня, 07:48
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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