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«Здравствуй, лето!»: Ольга Митрохина устроила для тракторозаводчан незабываемый праздник
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сегодня, 15:00

«Здравствуй, лето!»: Ольга Митрохина устроила для тракторозаводчан незабываемый праздник

2 июня в сердце Тракторозаводского района Липецка — у фонтана на площади имени Василия Клименкова прошёл весёлый семейный праздник «Здравствуй, лето!». Так с прошедшим Днём защиты детей жителей своего округа поздравила депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.

Праздник начался со стихотворения Балашова «Что такое лето?»: 

«Сегодня праздник у ребят.
Встречают дети лето
А что такое лето?
Это море света.
Это поле, это лес, это тысячи чудес!
Это в небе облака, это быстрая река,
Это тысячи дорог для ребячьих ног!» 

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На недавно отремонтированной площади Клименкова в этот вечер, действительно, каких только чудес не было! Началась церемония с трогательного поздравления и награждения воспитателей и заместителей заведующих детских садов — без внимания не остались сотрудники ни одного из девяти дошкольных учреждений округа Ольги Митрохиной. Ведь терпение, забота и тепло со стороны именно этих людей — значимая часть становления каждого ребёнка. В детский сад малышей приводят совсем маленькими, много чего не умеющими, а выпускают уже сознательных и умных детей.  
 
В числе награждённых подарками и благодарностями Липецкого областного Совета депутатов были воспитатели детских садов №10 на улице Краснознамённой, №22 на НЛМК, №44 на Юбилейной, №35 на Ибаррури, №116 на Жуковского, №85 на Коммунистической, №77 на Волгоградской и друзья округа из новых районов — детские сады №126 и №128. 

А ещё на празднике чествовали 20 победителей и лауреатов традиционного конкурса детских рисунков: мальчишки и девчонки рисовали маму, лето, цветы и своё счастливое беззаботное детство. Из детских работ на площади Клименкова даже образовалась импровизированная картинная галерея. Но без подарков не остались и все остальные участники конкурса и гости праздника: победители получили модные маркеры для рисования, все остальные ребята — наборы карандашей.  А значит, скоро будет много новых рисунков! 

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— Как здорово, что в первый день лета отмечается Международный день защиты детей — праздник детства, счастья и надежды. Я, конечно, хочу всех вас поздравить с этим праздником. Дети — это наше всё: наше счастье, наша гордость, это наше будущее! Очень важно, чтобы они росли здоровыми, духовно богатыми, умными и образованными! Мне хочется поздравить в этот день и всех мам, пап, бабушек, дедушек, которые дарят своё тепло и свою любовь нашим детками и создают для них счастливое детство! Хочется пожелать и им всем здоровья, добра, счастья. А нашим детям ещё хочется пожелать, чтобы самую лучшую пору в году — летние каникулы вы провели ярко и интересно! Чтобы все ваши самые заветные и сокровенные  мечты сбылись! Хорошего настроения, солнечной погоды! — Обратилась к тракторозаводчанам Ольга Митрохина.
 
К поздравлениям присоединился и гость праздника и коренной тракторозаводчанин — руководитель компании «РВК-Липецк» Вадим Негробов. 
 
После официальной части с награждением началось безудержное веселье с ростовой куклой мишкой Тедди и весёлыми аниматорами. 
 
Ребята танцевали с волшебным бананом, дали шума с шумоветром, приняли участие в челлендже и повторяли различные забавные задания, понарошку прятались от дождя, солнца и урагана под волшебным одеялом и устроили гонку-эстафету в костюме акул. А ещё все желающие ушли с праздника с фантазийным аквагримом на лице или руке и с самими яркими фотографиями в компании друзей и соседей по Тракторозаводскому микрорайону!

Ольга Митрохина
День защиты детей
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