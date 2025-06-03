«Здравствуй, лето!»: Ольга Митрохина устроила для тракторозаводчан незабываемый праздник

2 июня в сердце Тракторозаводского района Липецка — у фонтана на площади имени Василия Клименкова прошёл весёлый семейный праздник «Здравствуй, лето!». Так с прошедшим Днём защиты детей жителей своего округа поздравила депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина.





Праздник начался со стихотворения Балашова «Что такое лето?»:«Сегодня праздник у ребят.Встречают дети летоА что такое лето?Это море света.Это поле, это лес, это тысячи чудес!Это в небе облака, это быстрая река,Это тысячи дорог для ребячьих ног!»На недавно отремонтированной площади Клименкова в этот вечер, действительно, каких только чудес не было! Началась церемония с трогательного поздравления и награждения воспитателей и заместителей заведующих детских садов — без внимания не остались сотрудники ни одного из девяти дошкольных учреждений округа Ольги Митрохиной. Ведь терпение, забота и тепло со стороны именно этих людей — значимая часть становления каждого ребёнка. В детский сад малышей приводят совсем маленькими, много чего не умеющими, а выпускают уже сознательных и умных детей.В числе награждённых подарками и благодарностями Липецкого областного Совета депутатов были воспитатели детских садов №10 на улице Краснознамённой, №22 на НЛМК, №44 на Юбилейной, №35 на Ибаррури, №116 на Жуковского, №85 на Коммунистической, №77 на Волгоградской и друзья округа из новых районов — детские сады №126 и №128.А ещё на празднике чествовали 20 победителей и лауреатов традиционного конкурса детских рисунков: мальчишки и девчонки рисовали маму, лето, цветы и своё счастливое беззаботное детство. Из детских работ на площади Клименкова даже образовалась импровизированная картинная галерея. Но без подарков не остались и все остальные участники конкурса и гости праздника: победители получили модные маркеры для рисования, все остальные ребята — наборы карандашей. А значит, скоро будет много новых рисунков!— Как здорово, что в первый день лета отмечается Международный день защиты детей — праздник детства, счастья и надежды. Я, конечно, хочу всех вас поздравить с этим праздником. Дети — это наше всё: наше счастье, наша гордость, это наше будущее! Очень важно, чтобы они росли здоровыми, духовно богатыми, умными и образованными! Мне хочется поздравить в этот день и всех мам, пап, бабушек, дедушек, которые дарят своё тепло и свою любовь нашим детками и создают для них счастливое детство! Хочется пожелать и им всем здоровья, добра, счастья. А нашим детям ещё хочется пожелать, чтобы самую лучшую пору в году — летние каникулы вы провели ярко и интересно! Чтобы все ваши самые заветные и сокровенные мечты сбылись! Хорошего настроения, солнечной погоды! — Обратилась к тракторозаводчанам Ольга Митрохина.К поздравлениям присоединился и гость праздника и коренной тракторозаводчанин — руководитель компании «РВК-Липецк» Вадим Негробов.После официальной части с награждением началось безудержное веселье с ростовой куклой мишкой Тедди и весёлыми аниматорами.Ребята танцевали с волшебным бананом, дали шума с шумоветром, приняли участие в челлендже и повторяли различные забавные задания, понарошку прятались от дождя, солнца и урагана под волшебным одеялом и устроили гонку-эстафету в костюме акул. А ещё все желающие ушли с праздника с фантазийным аквагримом на лице или руке и с самими яркими фотографиями в компании друзей и соседей по Тракторозаводскому микрорайону!