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сегодня, 16:03
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В Липецке обанкротилась пиццерия

Фирма задолжала 2,2 миллиона рублей.

Арбитражный суд признал ООО «Домино Пицца» банкротом. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в марте этого года в суд обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о признании общества банкротом.

«Из заявления следовало, что ООО «Домино Пицца» имеет совокупную задолженность в размере 2,2 миллиона рублей, включающую неоплаченные арендные платежи, коммунальные услуги, а также основной долг и проценты по договору займа. Сейчас юрлицо проходит процедуру ликвидации. При этом сведения о наличии в собственности должника имущества, за счет которого имеется возможность финансирования процедуры банкротства, в деле отсутствуют», — сообщает пресс-служба.

В результате суд признал ООО «Домино Пицца» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
арбитражный суд
банкротство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Animal planet.
30 минут назад
Самая хорошая пицца в Липецке,это Индипицца! Очень вкусная.
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алкаш
36 минут назад
они не вписались в рынок
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Житель
сегодня, 16:27
Значит такая пицца была, не брали
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Нервная мать
сегодня, 16:13
Дома свою сделаем: 2 стакана муки, чуть больше стакана молока с водой теплой, сухие дрожжи 2 чайные ложки, столовая ложка масла растительного, столовая ложка сахара. Поднимется тесто и выпекай, не хочу. А начинку, что найдешь.
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Антон
9 минут назад
ложки у вас по сколько грамм?
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Итальяно
сегодня, 16:24
Настоящая итальянская пицца не делается на молоке! Вы ещё ананасы положите
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