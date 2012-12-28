С марта в Липецкой области отловлено почти две тысячи собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Общество
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сегодня, 16:03
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В Липецке обанкротилась пиццерия
Фирма задолжала 2,2 миллиона рублей.
«Из заявления следовало, что ООО «Домино Пицца» имеет совокупную задолженность в размере 2,2 миллиона рублей, включающую неоплаченные арендные платежи, коммунальные услуги, а также основной долг и проценты по договору займа. Сейчас юрлицо проходит процедуру ликвидации. При этом сведения о наличии в собственности должника имущества, за счет которого имеется возможность финансирования процедуры банкротства, в деле отсутствуют», — сообщает пресс-служба.
В результате суд признал ООО «Домино Пицца» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев.
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