Женщина в красном, как вы прекрасны: липчанка отметила 103-летие

Генриэтте Буевой исполнилось 103 года.

Почетному гражданину Липецка Генриэтте Буевой исполнилось 103 года.«Генриэтта Петровна — живая история, пример мужества и безграничной любви к людям и Родине. Фронтовая медсестра, освобождавшая Белоруссию и встретившая Победу в Чехословакии. Труженица тыла — более 45 лет отдала заводу «Свободный Сокол». Почетный донор СССР — сдала более 70 литров крови, спасая жизни и в войну, и в мирное время. Мама, бабушка и прабабушка — воспитала троих детей, четырех внуков и помогала растить правнуков», —сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.День рождения Генриэтта Буева отпраздновала ещё 31 мая. А сегодня долгожиительницу поздравили председатель горсовета Евгения Фрай и заместитель главы администрации Липецка Ирина Артемова.Напомним, в свой 100-летний юбилей липчанка пела и танцевала во дворе под песню Георга Отса «В день рождения» с председателем городского совета ветеранов Виктором Долгих. За три года долгожительница только похорошела и даже сменила причёску, отрастив волосы.По данным пресс-службы администрации Липецка, Генриэтта Буева родилась 31 мая 1922 года в Азове. Необычное имя получила от отца, военного врача, служившего на Севере, – в честь острова Генриэтты в Восточно-Сибирском море.В 1943 году, сразу после окончания медицинских курсов, ушла на фронт. Работала медсестрой во 2-ом хирургическом военно-полевом госпитале 2-го Белорусского фронта. Спасала жизни солдат не только как медсестра, но и как донор. С госпиталем прошла пол-Европы: Болгарию, Югославию, Венгрию, Румынию, Австрию, Чехословакию. Известие о Победе встретила в Брно. Здесь же познакомилась с будущим мужем – Николаем Буевым, который в 1946 году уговорил ее переехать в Липецк.В Липецке Генриэтту Буеву знают как талантливого химика лаборатории завода «Свободный Сокол», самоотверженного донора крови и активного общественного работника – много лет в составе Совета ветеранов она уделяла патриотическому воспитанию молодёжи.Генриэтта Буева награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией», знаком «Почетный донор СССР» и другими наградами. Имеет звание «Почетный гражданин города Липецка» и «Липчанка года-2016».