Общество

сегодня, 16:33

В Липецкой области началась вакцинация от COVID-19

19 1528
#вакцина #коронавирус
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В Липецкой области началась вакцинация от COVID-19

13 декабря в регион поступило 800 доз вакцин, 660 из них получат медработники и 140 учителя — те люди, которые больше остальных сейчас рискуют. До конца года в области ждут еще партию вакцины, а всего в 2020 году Липецкой области выделено 986 доз противовирусного препарата.

Сегодня в липецких поликлиниках и больницах начали делать прививки от COVID-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

Поликлиника больницы «Липецк-мед» — одна из них. Здесь выделили несколько кабинетов: в одном ожидают те, кто пришел вакцинироваться, в другом пациентов осматривают, чтобы не привить больных, таких сегодня не оказалось, а в третьем непосредственно ставят прививку.

В поликлинике прививают медиков из близлежащих лечебных заведений. Вакцину получают по желанию (люди подписывают согласие на прививку). При этом есть ограничения: возраст от 18 до 60 лет, эти люди не должны были болеть коронавирусом в последние полгода. Также не вакцинируют беременных женщин. А после прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное.

Врачу из шестой городской больницы Дмитрию Пажитных первому сегодня сделали прививку. Говорит, когда предложили вакцинироваться — согласился. Дмитрий знает коллег, которые уже получили вакцину (42 добровольца привились еще осенью), поэтому и пришел.

— Никаких опасений нет. Еще предстоит второй этап вакцинации через 21 день. Тогда можно будет конкретные выводы делать, — пояснил Дмитрий Пажитных.

Вакцину в поликлинику привезли в специальных термоконтейнерах. На то, чтобы купить дополнительное оборудование: морозильники и контейнеры из областного бюджета выделены 2,3 миллиона. Все из-за того, что вакцину надо хранить в холоде. Ее размораживают непосредственно перед тем, как ставить прививку.

— Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» — это векторная вакцина. Она искусственно синтезирована. Ни один вирус истинный туда не попал. Она состоит из фрагментов аденовируса, который является вектором — способом доставки, и вторая часть — это S-белок коронавируса, который нужно доставить к нашей иммунной системе для того, чтобы она его распознала и сформировала на него иммунный ответ, — рассказала главный врач ГУЗ «Липецкая ГБ № 4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова.

До конца года в регионе ждут еще 144 дозы вакцины. Первый этап вакцинации для тех, кто ее получит, продлится до 25 декабря. Второй планируется провести с 5 до 15 января.

А масштабная вакцинация жителей региона начнется в следующем году. Тогда же планирует сделать прививку губернатор Игорь Артамонов, об этом рассказал его пресс-секретарь Михаил Шаршаков.
19 1528
#вакцина #коронавирус
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Комментарии (19)

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Вакцина

1 минуту назад
От несуществующего вируса
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Город

7 минут назад
Такое количество просто позор, зато по всем каналам твердят про массовую вакцинацию.
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Резонирую

16 минут назад
Как Путин на камеру уколется, так я и подумаю. А то Песков говорит, что вакцина еще не протестирована... зато всем вкалывают. Смотрите, чтобы вашим детям в школах и садах без ведома не вкололи.
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Артурчик

21 минуту назад
Это не вакцинация.800 доз вакцины на все население области. Это поиск подопытных для продолжения проведения эксперимента.
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Слон

28 минут назад
Одно название - вакцинация. Зато с августа трубят о вакцине, какая она готовая и первая в мире.
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Алькаш

30 минут назад
А мне пофиг!Меня нельзя!
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Бим

31 минуту назад
А учителя чем рискуют? Если школы не закрывают, значит никакого риска там нет. Пусть полисменов лучше вакцинируют. Им приходится иметь дело с буйными заразными ковид-диссидентами. Да и коллективы у них тесные
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))))

32 минуты назад
Разговор двух мышей: Ты прививку от ковида сделала? Нет, конечно - её ещё на людях не испытали))))....
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Гость

35 минут назад
Василий, много умных людей не будет ставить вакцину не понятного происхождения...
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Учителям

35 минут назад
По пять уколов,они хорошо подтасовывают на выборах.
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