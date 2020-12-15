В Липецкой области началась вакцинация от COVID-19

13 декабря в регион поступило 800 доз вакцин, 660 из них получат медработники и 140 учителя — те люди, которые больше остальных сейчас рискуют. До конца года в области ждут еще партию вакцины, а всего в 2020 году Липецкой области выделено 986 доз противовирусного препарата.

Сегодня в липецких поликлиниках и больницах начали делать прививки от COVID-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак».



Поликлиника больницы «Липецк-мед» — одна из них. Здесь выделили несколько кабинетов: в одном ожидают те, кто пришел вакцинироваться, в другом пациентов осматривают, чтобы не привить больных, таких сегодня не оказалось, а в третьем непосредственно ставят прививку.



В поликлинике прививают медиков из близлежащих лечебных заведений. Вакцину получают по желанию (люди подписывают согласие на прививку). При этом есть ограничения: возраст от 18 до 60 лет, эти люди не должны были болеть коронавирусом в последние полгода. Также не вакцинируют беременных женщин. А после прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное.



Врачу из шестой городской больницы Дмитрию Пажитных первому сегодня сделали прививку. Говорит, когда предложили вакцинироваться — согласился. Дмитрий знает коллег, которые уже получили вакцину (42 добровольца привились еще осенью), поэтому и пришел.



— Никаких опасений нет. Еще предстоит второй этап вакцинации через 21 день. Тогда можно будет конкретные выводы делать, — пояснил Дмитрий Пажитных.



Вакцину в поликлинику привезли в специальных термоконтейнерах. На то, чтобы купить дополнительное оборудование: морозильники и контейнеры из областного бюджета выделены 2,3 миллиона. Все из-за того, что вакцину надо хранить в холоде. Ее размораживают непосредственно перед тем, как ставить прививку.



— Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» — это векторная вакцина. Она искусственно синтезирована. Ни один вирус истинный туда не попал. Она состоит из фрагментов аденовируса, который является вектором — способом доставки, и вторая часть — это S-белок коронавируса, который нужно доставить к нашей иммунной системе для того, чтобы она его распознала и сформировала на него иммунный ответ, — рассказала главный врач ГУЗ «Липецкая ГБ № 4 «Липецк-Мед» Юлия Агапова.



До конца года в регионе ждут еще 144 дозы вакцины. Первый этап вакцинации для тех, кто ее получит, продлится до 25 декабря. Второй планируется провести с 5 до 15 января.



А масштабная вакцинация жителей региона начнется в следующем году. Тогда же планирует сделать прививку губернатор Игорь Артамонов, об этом рассказал его пресс-секретарь Михаил Шаршаков.