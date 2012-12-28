С марта в Липецкой области отловлено почти две тысячи собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Общество
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18 минут назад
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 3 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 временно отключат электричество в домах №№ 16, 18 по улице 9 Мая, №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, на улице Васильковой.
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