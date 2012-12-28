На трех улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 июня станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат в домах №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11а, 14, 16а в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18 по проезду Строителей.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 июня плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 временно отключат электричество в домах №№ 16, 18 по улице 9 Мая, №№ 21, 29 по улице Земляничной, №№ 1-14 по улице Надежды, на улице Васильковой.