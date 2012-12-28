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448
46 минут назад
3

Опасные деревья в центре Липецка: пора вмешаться!

21 мая во время стратегической сессии Клуба городского жителя в школе №72 липчане пожаловались депутату горсовета Игорю Подзорову на состояние двора по проспекту Победы, 12 и 14, к которому примыкает заброшенный частный дом. Двор запущен, а с участка заброшенного дома над ним нависают опасные деревья.

Игорь Подзоров выехал на место и вместе с жительницей прилегающего к заброшенному дому двора Юлией Емельяновой убедился: что жалобы далеко не беспочвенны и проблему деревьев, опасно нависших над детской площадкой, нужно решать как можно скорее. Одно из деревьев свисает над детской площадкой, а обойдя заброшенный дом по периметру, можно увидеть, что под другими согнувшимися деревьями паркуют автомобили.

Да и само по себе соседство с «заброшкой» радости местным жителям не приносит.
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— Моей дочери 8 лет, и она ходит в школу мимо заброшенного дома. Конечно, в таком возрасте детям всё интересно — а так называемые «заброшки» особенно. А ведь там просто опасно! Кроме запущенных деревьев, там хлам внутри, да и сам дом несколько раз горел, сама постройка уже совсем ненадежна. — рассказывает Юлия Емельянова.

Игорь Подзоров подробно рассказал GOROD48 о ситуации .

— Я прекрасно понимаю жителей, начинаются каникулы, на площадках будет много детей, и ждать, когда что-то здесь приключится, мы не можем. При этом ситуация с этим домом совсем непростая — деревья растут на частной территории. В заброшенном состоянии дом с 2021 года — после того, как умер его собственник. В наследство официально никто не вступил, но мы знаем, что у умершего есть родственник, который живёт за границей. Пока не похоже, чтобы он собирался привести участок и прилегающую территорию в порядок. В итоге чтобы решить кажущийся элементарным вопрос, мне придется обратиться в прокуратуру и в администрацию города. Конечно же, я это сделаю.

Есть у Подзорова и претензии к обслуживающей соседние многоквартирные дома управляющей компании — горка на этой детской площадке заросла травой, одно сиденье качелей отвалилось, вокруг кучи мусора и не окошена трава.

И всё же у этого двора есть перспективы преображения: жители дома №14 по проспекту Победы готовят заявку на благоустройство по городской программе «Мой двор».
деревья
наказы избирателей
Игорь Подзоров
стратегическая сессия
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Комментарии (3)

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Ссёлки
1 минуту назад
Мы вообще заросли бурьяном и то не плачем.А гордимся,скоро наш бурьян занесут в Красную книгу.
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Житель
10 минут назад
Если никто не вступил в наследство, имущество считается вымороченным и далее поступает в доход муниципалитета. По идее, с 2021 года оно уже должно быть там, а значит собственником заброшенного дома должен быть муниципалитет, который и должен отвечать за состояние дома, ограждения и насаждений на участке.
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КОСМОНАВТОВ 38 СКВЕР
16 минут назад
В нашем дворе половина деревьев сухостои или сухие суки висят, и все это в сквере через который дети ходят в 43 школу, и все это под носом ЖЭКа
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