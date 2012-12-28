С марта в Липецкой области отловлено почти две тысяч собак, одна из них подвергнута эвтаназии
Общество
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46 минут назад
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Опасные деревья в центре Липецка: пора вмешаться!
Игорь Подзоров выехал на место и вместе с жительницей прилегающего к заброшенному дому двора Юлией Емельяновой убедился: что жалобы далеко не беспочвенны и проблему деревьев, опасно нависших над детской площадкой, нужно решать как можно скорее. Одно из деревьев свисает над детской площадкой, а обойдя заброшенный дом по периметру, можно увидеть, что под другими согнувшимися деревьями паркуют автомобили.
Да и само по себе соседство с «заброшкой» радости местным жителям не приносит.
— Моей дочери 8 лет, и она ходит в школу мимо заброшенного дома. Конечно, в таком возрасте детям всё интересно — а так называемые «заброшки» особенно. А ведь там просто опасно! Кроме запущенных деревьев, там хлам внутри, да и сам дом несколько раз горел, сама постройка уже совсем ненадежна. — рассказывает Юлия Емельянова.
Игорь Подзоров подробно рассказал GOROD48 о ситуации .
— Я прекрасно понимаю жителей, начинаются каникулы, на площадках будет много детей, и ждать, когда что-то здесь приключится, мы не можем. При этом ситуация с этим домом совсем непростая — деревья растут на частной территории. В заброшенном состоянии дом с 2021 года — после того, как умер его собственник. В наследство официально никто не вступил, но мы знаем, что у умершего есть родственник, который живёт за границей. Пока не похоже, чтобы он собирался привести участок и прилегающую территорию в порядок. В итоге чтобы решить кажущийся элементарным вопрос, мне придется обратиться в прокуратуру и в администрацию города. Конечно же, я это сделаю.
Есть у Подзорова и претензии к обслуживающей соседние многоквартирные дома управляющей компании — горка на этой детской площадке заросла травой, одно сиденье качелей отвалилось, вокруг кучи мусора и не окошена трава.
И всё же у этого двора есть перспективы преображения: жители дома №14 по проспекту Победы готовят заявку на благоустройство по городской программе «Мой двор».
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