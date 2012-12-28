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234
сегодня, 13:18
7

В лесах области продлен особый противопожарный режим

Теперь он действует по 30 сентября.

О продлении особого противопожарного режима на территории Липецкой области сообщило правительство региона. Ранее он был введен с 23 апреля по 1 июня, а теперь действует до 30 сентября.

В во время действия режима запрещается:

разводить огонь в лесу – даже в мангалах;

бросать стекло, спички, окурки и другие воспламеняющиеся предметы;

оставлять мусор. 

Нарушителей режима в зависимости от последствий ждёт административная и уголовная ответственность. 

Напомним, что только вчера, 1 июня, закончилась четрыехдневная борьба с лесным пожаром в Усманском районе на территории Воронежского биосферного заповедника. На пике площадь пожара достигла 300 гектаров, пламя тушили с земли липецкие, воронежские и тамбовские пожарные, сотрудники лесоохраны, а с воздуха — авиация МЧС.

Если вы заметили возгорание в лесу, сообщите о нем по единому номеру лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
лесные пожары
противопожарный режим
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Комментарии (7)

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Как гость
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Пессимист
32 минуты назад
"....закончилась четрыехдневная борьба с лесным пожаром" . А кто виноват в пожаре? Туристы, шашлычники, грибники? Виноваты те, кто должен следить за охранной зоной ЛЭП, кто "съэкономил" на опиловке деревьев в этой самой зоне, ведь эта зона - зона их ответственности. (простите за каламбур) Но режим опять объявляют из-за абстрактных курильщиков
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Запретить
33 минуты назад
Вход в лес!
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Прорк
41 минуту назад
Лес чистить надо , людей держать в лесничествах , платить зарплаты , а не киркорошаманосимоньяногрефов плодить......
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За справедливость.
42 минуты назад
При Союзе такого бардака не было. Потому что у власти были ответственные люди.
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ГОСТЬ
34 минуты назад
Абсолютно справедливо!
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За справедливость.
48 минут назад
При Союзе пожаров не было. Потому что разрешали пилить и собирать сухостой. В селе были два уважаемых человека. Участковый и лесник.
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А как же
48 минут назад
Быть тем ,кто построился в лесах?
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