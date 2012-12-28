25-летний мужчина перевёл мошенникам миллион рублей: ему позвонил «оператор сотовой связи»
Общество
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сегодня, 13:18
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В лесах области продлен особый противопожарный режим
Теперь он действует по 30 сентября.
В во время действия режима запрещается:
разводить огонь в лесу – даже в мангалах;
бросать стекло, спички, окурки и другие воспламеняющиеся предметы;
оставлять мусор.
Нарушителей режима в зависимости от последствий ждёт административная и уголовная ответственность.
Напомним, что только вчера, 1 июня, закончилась четрыехдневная борьба с лесным пожаром в Усманском районе на территории Воронежского биосферного заповедника. На пике площадь пожара достигла 300 гектаров, пламя тушили с земли липецкие, воронежские и тамбовские пожарные, сотрудники лесоохраны, а с воздуха — авиация МЧС.
Если вы заметили возгорание в лесу, сообщите о нем по единому номеру лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
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