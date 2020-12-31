Коронавирус

35 минут назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 127 человек

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 127 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 16 029 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 349 человек выздоровели, 258 человек умерли, 3 402 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 353 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», дома лечатся 2 023 пациента с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждён 161 случай инфицирования коронавирусом. Больше половины заболевших в Липецке — 71 человек. На втором месте Елец — 27, на третьем Грязинский район — 13. В Чаплыгинском районе — 12 заболевших, в Краснинском районе — 10, в Липецком районе — 8, в Лев-Толстовском и Добринском районах — по 7, в Задонском районе — 3, в Данковском районе — 2, в Елецком районе — один заболевший.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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какая-то странная математика сегодня!

11 минут назад
Видимо, в оперштабе уже новый год отмечают.
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