За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 127 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 16 029 случаев новой коронавирусной инфекции, 12 349 человек выздоровели, 258 человек умерли , 3 402 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 1 353 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», дома лечатся 2 023 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждён 161 случай инфицирования коронавирусом. Больше половины заболевших в Липецке — 71 человек. На втором месте Елец — 27, на третьем Грязинский район — 13. В Чаплыгинском районе — 12 заболевших, в Краснинском районе — 10, в Липецком районе — 8, в Лев-Толстовском и Добринском районах — по 7, в Задонском районе — 3, в Данковском районе — 2, в Елецком районе — один заболевший.