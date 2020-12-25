Новое о коронавирусе к 25 декабря: ученые продлили срок иммунитета к SARS-CoV-2 у переболевших

Новое исследование ученых из Австралии утверждает – пациенты, перенесшие коронавирус, способны сохранять иммунную память о патогене около восьми месяцев с момента заражения.

Иммунологическая память человека после инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2 может созраняться восемь месяцев – к такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Монаша, Института Бернета и больницы Альфреда в Мельбурне. Таким образом, согласно их исследованию, срок жизни антител увеличивается почти вдвое. Результаты работы австралийских ученых опубликованы в журнале Science Immunology и на сайте Medicalxpress.



Уже с начала пандемии ученые пытаются выяснить, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19 и насколько велик риск повторного заражения. Австралийские исследователи изучили образцы крови пациентов с коронавирусом и выяснили, что инфицированные SARS-CoV-2 обладают иммунитетом для защиты от повторного заражения как минимум восемь месяцев. Для того, чтобы прийти к такому выводу, они 238 дней изучали ежедневные анализы 25 человек-добровольцев, перенесших COVID-19. Для каждого участника ученые сделали серию №моментальных снимков» состояния иммунной системы, начиная с 4-го и до 242-го дня заболевания. Еще 36 человек без признаков заболевания составили контрольную группу.



Как и в других исследованиях других, в нынешнем подтвердилось, что количество антител против вируса стало снижаться через 20 дней после начала инфекции. Но задачей австралийских ученых было посмотреть не то, как долго сохраняются сами антитела, а в течение какого времени иммунная система хранит память о встрече с вирусом. Оказалось, что иммунные B-клетки все равно распознавали один из двух компонентов SARS-CoV-2 - шиповидный белок и нуклеокапсид, и при повторном заражении активировали защитный иммунный ответ за счет быстрой выработки антител. «Однако, что важно, все пациенты продолжали иметь В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2, белки шипа и нуклеокапсида. Эти вирус-специфичные В-клетки памяти стабильно присутствовали в течение восьми месяцев после заражения», — говорится в публикации. Ученые предположили, что именно по этой причине в мире пока так мало зафиксированных случаев заражения коронавирусом. Они также сделали вывод, что большинство вакцин должны обеспечить хороший уровень иммунитета как минимум в течение восьми месяцев.



Предыдущие исследования определяли период исчезновения антител в организме переболевшего человека от 3 до 6 месяцев. Так, группа американских ученых из Рокфеллеровского университета провела исследование, в котором приняли участие 87 пациентов с COVID-19. У них взяли анализ на антитела спустя один и шесть месяцев после выздоровления. Авторы отметили, что Т-клеточные реакции присутствовали у всех участников через шесть месяцев после заражения SARS-CoV-2. Американские ученые предположили, что иммунная память поможет отвечать быстрее и эффективнее на антиген, с которым у организма ранее был предварительный контакт: даже если человек и заразится, то болезнь будет протекать гораздо легче, чем в первый раз.



Российский вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков в беседе с URA.RU высказал мнение, что если человек многократно контактирует с носителем коронавирусной инфекции нового типа, но при этом сам не заражается, это свидетельствует, что у него мог появиться Т-клеточный иммунитет после другого перенесенного вируса: «Если человек переболел другим коронавирусом, возможно, у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнает и этот новый вирус тоже. Поэтому он защищен от повторного заражения». Иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев добавил, что не стоит забывать и о тех, кто переболел COVID-19 асимптоматически. Он подчеркнул, что они с большой степенью вероятности имеют антитела к инфекции, но сами могут даже не догадываться об этом.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 79 307 589 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 1 742 400 человек, вылечились 55 865 375 заразившихся. В России выявлено 2,96 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается также во Франции, Великобритании, Турции и Италии. Более миллиона заразившихся - в Испании, Германии, Аргентине, Колумбии, Мексике, Польше, Иране, Перу и Украине.

