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Липецкая вечЁрка: аварийный день, наказание за оскорбление губернатора и начало путинских выплат
Сегодня, 21 декабря, стало известно, что липчанина, оскорбившего губернатора Игоря Артамонова, приговорили к 300 часам обязательных работ, в Липецке случилось сразу несколько серьезных аварий, а жители региона, имеющие малолетних детей, начали получать путинские выплаты.
Судили липчанина в соседнем Воронеже, чтобы не было предвзятости. Показания пришлось давать и Игорю Артамонову. Губернатор пояснил, что лично с подсудимым не знаком.
Сегодня, кстати, стало известно, что Игорь Артамонов вошел в новый состав Госсовета под руководством президента Владимира Путина. Стоит отметить, что экс-губернатор Олег Королев тоже не раз входил в этот государственный орган.
И еще новость про жизнь во власти. С 1 января упраздняется областное управление труда и занятости. Его функции передают управлению соцзащиты. Новой структурой будет руководить нынешний начальник управления социальной защиты населения Ольга Белоглазова. В пресс-службе областной администрации пояснили, что решение принято для оптимизации расходов на содержание госслужащих, а также для совершенствования работы с гражданами.
За последние трое суток на дорогах Липецкой области погибли два человека и двадцать шесть получили травмы. Одной из погибших оказалась 26-летняя женщина-водитель «Хендай». Она попала в ДТП на трассе Хлевное-Липецк. Другой — 65-летняя жительница Сенцово, которую сбили, когда она переходила дорогу.
Сегодня недалеко от Октябрьского моста произошла авария, достойная трюкового кино. «Хендай» перевернулся на крышу. После того, как представители службы быстрого реагирования помогли водителю поставить авто на колеса, он поехал оформлять ДТП.
Накануне вечером полиции пришлось ехать в «Ашан», но не за покупками. У гипермаркета развлекались любители жечь резину в дрифте и «валить боком». Стражи порядка нарушений не нашли. Пожурили для профилактики водителей и уехали. Однако очевидцы доложили, что после визита наряда, «покатушки» продолжились.
— 3-4 года назад такой гонщик у «Ашана» врезался в кроссовер и перевернул, а 2011 году прицепили балкон к машине и начали катать, в итоге девушку в столб воткнули. Выводы каждый сам сделает. Было, что и в припаркованные авто посетителей бились, — написал Очевидец.
И социальная автомобильная новость. Таксисты будут возить врачей и волонтеров бесплатно. Вице-губернатор Дмитрий Аверов сообщил в своем Instagram, что договорился об этом с операторами такси. Мнение рядовых таксистов по этому поводу не известно. Эту новость прокомментировали много скептически настроенных людей.
— Автобусы ещё поверю, добрые люди — поверю. А вот таксисты — сомневаюсь. Сейчас даже «ритуальные услуги» бесплатно не повезут, — написал читатель, подписавшийся Много ников.
— А таксистов кто-нибудь спросил, хотят они возить бесплатно или нет? И так цены ниже плинтуса!!! Такси это давно не работа, а времяпровождение, — возмутился Леха.
— Свежо предание, да верится с трудом. Значит, этому бизнесу был поставлен ультиматум. Поэтому, якобы, принято такое решение со стороны таксистов, — мнение еще одного комментатора.
— Таксист на арендованной машине будет возить бесплатно, а дядя за аренду будет с него рвать, — прикинул стоимость «бесплатного» извоза Генерал.
И если с таксистами пока не совсем понятно, то с путинскими выплатами на детей — все определено. Сегодня их уже начали получать липецкие семьи. Ответы на самые популярные вопросы про пособие можно почитать здесь.