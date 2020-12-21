Общество

34 минуты назад

Липчане будут ездить на такси бесплатно

7 1207
#такси #волонтеры
2
Липчане будут ездить на такси бесплатно

Диспетчерские службы отказались брать деньги с врачей и волонтеров.

По результатам встречи с местными и федеральными операторами такси власти региона договорились о перевозке волотёров и медиков, сообщил в своем Instagram-аккаунте вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.

«Наш бизнес с нами в одной упряжке. Очень важно, что естественное для предпринимателей желание заработать отходит на второй план, когда мы решаем общие для всех проблемы. Но особенно ценно то, что бОльшая часть операторов, почти все небольшие местные, районные компании, с не самой высокой выручкой, и федеральный оператор наотрез отказались брать деньги за эти поездки», пишет вице-губернатор.

Перевозки непростые, отметил Дмитрий Аверов. Под эти вызовы необходимо специально оборудовать такси защитными экранами. Да и таксистов, желающих возить людей, находящихся в зоне риска по COVID, немного. Некоторые операторы закрепили под вызовы волонтеров и медиков отдельные машины с существенной скидкой.
7 1207
#такси #волонтеры
2

Комментарии (7)

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Ганс

3 минуты назад
Бесплатно только птички поют! И только весной.
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Много ников

8 минут назад
Автобусы ещё поверю Добрые люди - поверю. А вот таксисты-сомневаюсь. Сейчас даже "ритуальные услуги "бесплатно не повезут
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Гость

9 минут назад
Ищите дураков!
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Конституция

9 минут назад
Щас можно за вранье отсудить.
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ага

10 минут назад
объездимся мы теперь
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Много ников

13 минут назад
-Здравствуйте! Добрый день, я волонтёр! -Куда едем!? В Москву... -Извините я не работаю больше таксистом
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липчанин

28 минут назад
Враньё в заголовке!
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