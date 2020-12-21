Липчане будут ездить на такси бесплатно

Диспетчерские службы отказались брать деньги с врачей и волонтеров.

По результатам встречи с местными и федеральными операторами такси власти региона договорились о перевозке волотёров и медиков, сообщил в своем Instagram-аккаунте вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.



«Наш бизнес с нами в одной упряжке. Очень важно, что естественное для предпринимателей желание заработать отходит на второй план, когда мы решаем общие для всех проблемы. Но особенно ценно то, что бОльшая часть операторов, почти все небольшие местные, районные компании, с не самой высокой выручкой, и федеральный оператор наотрез отказались брать деньги за эти поездки», пишет вице-губернатор.



Перевозки непростые, отметил Дмитрий Аверов. Под эти вызовы необходимо специально оборудовать такси защитными экранами. Да и таксистов, желающих возить людей, находящихся в зоне риска по COVID, немного. Некоторые операторы закрепили под вызовы волонтеров и медиков отдельные машины с существенной скидкой.