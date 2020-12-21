Общество
33 минуты назад
Липчане начали получать новогодние пятитысячные выплаты на детей
По 5000 рублей дают на детей, рождённых 18 декабря 2012 года и позже.
Жители Липецкой области сегодня начали получать пятитысячные выплаты на детей до 7 лет включительно, о которой объявил 17 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин и добавил, что все деньги поступят родителям уже до Нового года.
Напомним, семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка. Заявление подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году (до 3 лет и от 3 до 16 лет). Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт. Заявление подавать нужно только в случае, если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты.
Ответы на самые популярные в связи с анонсированным президентом России денежном пособии от отделения Пенсионного фонда России по Липецкой области можно прочитать здесь.
Напомним, семьи с детьми до 8 лет, рождёнными 18 декабря 2012 года и позже, получат новую разовую выплату 5 000 рублей на каждого такого ребёнка. Заявление подавать не нужно. Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году (до 3 лет и от 3 до 16 лет). Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт. Заявление подавать нужно только в случае, если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты.
Ответы на самые популярные в связи с анонсированным президентом России денежном пособии от отделения Пенсионного фонда России по Липецкой области можно прочитать здесь.
Анастасья
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