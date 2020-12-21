Две женщины погибли в результате аварий

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области двадцать шесть человек получили травмы, два человека погибли.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 декабря в Липецком районе на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «Хендай» под управлением 59-летнего мужчины и «Лада» 63-летнего водителя. В варии пострадали оба водителя, а так же два пассажира «Лады» - их доставили в больницу. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения.

19 декабря в Хлевенском районе на трассе Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Фольксваген» с 26-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 21-летней женщины. 26-летняя женщина погибла, а вторая женщина-водитель и ее 23-летний пассажир госпитализированы. Причиной ДТП стало нарушение правил обгона.

В тот же день в Грязинском районе на автотрассе Липецк – Усмань столкнулись автомобили «Фольксваген» с 36-летней женщиной за рулем и «Дэу-Нексия» под управлением 59-летнего мужчины. В результате аварии травмы получили водитель и 28-летний пассажир «Нексии», а так же три пассажира «Фолксвагена», в том числе мальчики 7-ми и 6-ти лет. По предварительным сведениям, причиной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

В селе Сенцово Липецкого района на улице 1 Мая 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа», сбила двух женщин 65-ти и 42-х лет, после чего с места происшествия скрылась. В результате наезда первая женщина погибла на месте, вторая с травмами госпитализирована.

Благодаря оперативным действиям дорожных полицейских женщину-водителя задержали.

20 декабря в Липецке на улице Циолковского 18-летний водитель «Лады-Приоры» допустил наезд на стоящий «Форд» под управлением 21-летнего парня. В результате аварии водитель «Приоры» получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5885 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 36 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 108.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4977 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.

Также зафиксировано 84 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.