сегодня, 10:00
В областной администрации сливают два управления в одно
1 января функции упраздненного регионального управления труда и занятости области передаются управлению социальной защиты населения.
- Данное решение было принято с целью оптимизации расходов на содержание государственных гражданских служащих Липецкой области, а также совершенствования работы с гражданами — заявителями, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областной администрации.
Преобразование управления социальной защиты населения Липецкой области не повлечет увеличение денежного содержания руководителя ведомства, поскольку структура оплаты труда для всех государственных гражданских служащих установлена Законом Липецкой области от 05.01.2000 № 61-ОЗ «О денежном содержании и социальных гарантиях государственных гражданских служащих государственной гражданской службы Липецкой области» и зависит лишь от категории и группы должностей, а не от объема полномочий органа власти.
Начальником новой структуры станет нынешний руководитель управления социальной защиты населения Липецкой области Ольга Белоглазова.
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SS
Дед
об чём писал дедушка Крылов
ГОРОЖАНИН