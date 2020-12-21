Общество

сегодня, 10:00

В областной администрации сливают два управления в одно

5 1963
#администрация области #кадры
3
В областной администрации сливают два управления в одно

1 января функции упраздненного регионального управления труда и занятости области передаются управлению социальной защиты населения.

1 января в областной администрации упраздняют региональное управление труда и занятости. Функции этого ведомства передаются управлению социальной защиты населения. Таким образом, в структуре областной администрации появится управление социальной политики.

- Данное решение было принято с целью оптимизации расходов на содержание государственных гражданских служащих Липецкой области, а также совершенствования работы с гражданами — заявителями, - сообщили GOROD48 в пресс-службе областной администрации.

Преобразование управления социальной защиты населения Липецкой области не повлечет увеличение денежного содержания руководителя ведомства, поскольку структура оплаты труда для всех государственных гражданских служащих установлена Законом Липецкой области от 05.01.2000 № 61-ОЗ «О денежном содержании и социальных гарантиях государственных гражданских служащих государственной гражданской службы Липецкой области» и зависит лишь от категории и группы должностей, а не от объема полномочий органа власти.

Начальником новой структуры станет нынешний руководитель управления социальной защиты населения Липецкой области Ольга Белоглазова.
5 1963
#администрация области #кадры
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

123

2 минуты назад
50% выгнать, и Липецк не остановится.
ответить

SS

23 минуты назад
Что то мучают сомнения, что расходы на "слитые" управления только возрастут. У нас так всегда было.
ответить

Дед

37 минут назад
Если два отдела закрыть ,жители даже и не заметят, работы нет защита только сами
ответить

об чём писал дедушка Крылов

38 минут назад
"А вы друзья, как не содитесь, всё в музыканты не годитесь"
ответить

ГОРОЖАНИН

40 минут назад
Ну началось , то ли еще будет .
ответить

Еще в рубрике

Липчане начали получать новогодние пятитысячные выплаты на детей
#дети
2
Липчане начали получать новогодние пятитысячные выплаты на детей

27 минут назад

Общество
Липчане будут ездить на такси бесплатно
#такси #волонтеры
3
Липчане будут ездить на такси бесплатно

28 минут назад

Общество
За выходные с городских улиц вывезено порядка 330 кубометров снега
#снегопад
За выходные с городских улиц вывезено порядка 330 кубометров снега

29 минут назад

Общество
В «Европейском» просят построить поликлинику и церковь
#строительство #общественные обсуждения
13
В «Европейском» просят построить поликлинику и церковь

сегодня, 09:31

Общество
В Липецкой области заработала «горячая линия» по фактам повышения цен на продукты
#торговля #цены
16
В Липецкой области заработала «горячая линия» по фактам повышения цен на продукты

сегодня, 09:19

Общество
Липчанин получил специальный приз на «Мисс и Мистер Студенчество России-2020»
#мисс студенчество #конкурс
2
Липчанин получил специальный приз на «Мисс и Мистер Студенчество России-2020»

сегодня, 08:48

Общество