Общество

27 минут назад

Глава Липецкой области вошел в состав Госсовета

11 628
#Госсовет
1
Глава Липецкой области вошел в состав Госсовета

Сам орган возглавил президент России Путин

Сегодня президент России Владимир Путин утвердил новый состав Государственного Совета Российской Федерации совета.

В новый состав Госсовета, указ об утверждении членов которого опубликован на сайте правовой информации, вошли ряд губернаторов, лидеры политических партий, депутаты Госдумы и сенаторы.

Госсовет возглавил Владимир Путин.

Государственный Совет Российской Федерации - конституционный государственный орган, формируемый президентом страны  «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Экс-губернатор Олег Королев также несколько раз входил в состав Госсовета.

Фото: gosnovosti.com

11 628
#Госсовет
1

Комментарии (11)

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Ваня

4 минуты назад
Золотой вы наш, так и В.В. замените. Заметьте , что согласно закона вас теперь можно только хвалить. Дорогой наш Леонид Ильич , ой извините , Игорь Георгиевич !
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Галина

4 минуты назад
Липчанка, Кто бы сомневался?Трамплин в Липецкой области прыгучий...
ответить

Крутских

4 минуты назад
Там все губернаторы
ответить

Сотрудник администрации мэра.

5 минут назад
Бывший губернатор в госсовете? Так вот почему Россия на последних местах по уровню жизни.
ответить

11

9 минут назад
Непонятно как то написано. Так кто в Госсовете то от Липецкой области?
ответить

*

11 минут назад
наш пострел везде поспел
ответить

Липчанка

12 минут назад
Игорь Георгиевич, поздравляем.
ответить

ВВ

18 минут назад
как-то мерзко на душе от всего..перед Новым Годом...
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ВВ

20 минут назад
...И?...Заживём,теперрь?..ещё по 5000 теперь от местной власти-холопам ?
ответить

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