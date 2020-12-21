Общество
27 минут назад
Глава Липецкой области вошел в состав Госсовета
Сам орган возглавил президент России Путин
Сегодня президент России Владимир Путин утвердил новый состав Государственного Совета Российской Федерации совета.
В новый состав Госсовета, указ об утверждении членов которого опубликован на сайте правовой информации, вошли ряд губернаторов, лидеры политических партий, депутаты Госдумы и сенаторы.
Госсовет возглавил Владимир Путин.
Государственный Совет Российской Федерации - конституционный государственный орган, формируемый президентом страны «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Экс-губернатор Олег Королев также несколько раз входил в состав Госсовета.
Фото: gosnovosti.com
В новый состав Госсовета, указ об утверждении членов которого опубликован на сайте правовой информации, вошли ряд губернаторов, лидеры политических партий, депутаты Госдумы и сенаторы.
Госсовет возглавил Владимир Путин.
Государственный Совет Российской Федерации - конституционный государственный орган, формируемый президентом страны «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Экс-губернатор Олег Королев также несколько раз входил в состав Госсовета.
Фото: gosnovosti.com
Ваня
Галина
Крутских
Сотрудник администрации мэра.
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Липчанка
ВВ
ВВ