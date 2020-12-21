Глава Липецкой области вошел в состав Госсовета

Сам орган возглавил президент России Путин

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gosnovosti.com

Сегодня президент России Владимир Путин утвердил новый состав Государственного Совета Российской Федерации совета.В новый состав Госсовета, указ об утверждении членов которого опубликован на сайте правовой информации, вошли ряд губернаторов, лидеры политических партий, депутаты Госдумы и сенаторы.Госсовет возглавил Владимир Путин.Государственный Совет Российской Федерации - конституционный государственный орган, формируемый президентом страны «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.Экс-губернатор Олег Королев также несколько раз входил в состав Госсовета.