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Полицию вызвали к «Ашану» из-за любителей жечь резину

19 1620
#нарушение ПДД
4

Автомобилистов предупредили об ответственности за лихачество.

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Вчера вечером на парковку к гипермаркету»Ашан» вызвали полицию. Причиной вызова стали водители, которые устроили «покатушки» на стоянке: там развлекались любители жечь резину в дрифте и «валить боком».

- Сигнал от граждан поступил вчера вечером. Когда наряд прибыл на место вызова, нарушений общественного порядка и несоблюдения правил дорожного движения выявлено не было. Тем не менее, сотрудники полиции проверили документы у автомобилистов, наличие за нами зафиксированные ранее административных правонарушений. Полицейские предупредили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности, административной и уголовной, за аварии, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Как рассказали GOROD48 очевидцы вчерашних событий, водители продолжили развлекаться после того, как наряд полиции уехал.
19 1620
#нарушение ПДД
4

Комментарии (19)

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Очевидец

3 минуты назад
3-4 года назад такой гонщик у Ашана врезался в кроссовер и перевернул, а 2011 году прицепили балкон к машине и начали катать- в итоге девушку в столб воткнули. Выводы каждый сам сделает. Было и в припаркованные авто посетителей бились.
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весёлый

5 минут назад
Постройте автодром,у падцанов первая зима,надо где то тренироваться
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1

11 минут назад
Они мешают. Слишком шума много.
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SV

11 минут назад
Да пусть практикуются. Хотя бы у них понимание появится, как и почему себя автомобиль ведет в определенной ситуации. Главное чтобы в сторонке это делали, никому не мешали. А по хорошему, нужно построить трек, где можно и летом и зимой практиковаться с авто и познавать его и свои, как водителя, возможности и ограничения. Глядишь - меньше стритсракеров мамкиных станет, с появлением пережитого опыта и понимания, что есть авто.
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Шинторг

13 минут назад
Непонятно, что там они оттачивают))) по городу "перевертыши", аварии, на трассе 200х сотых все больше, а ГИБДД раз в неделю или чаще "отточивших" свое неумение преследует. Надо кататься спокойно, быть примером а не угрозой! А если уж "отточка" чешиться, вон на реке лёд катайтесь точите)))) ну или поле не создавая для других проблемы и шум
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Липецк

28 минут назад
Штраф за прогоревший (громкий, спортивный) глушитель - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. То есть все очевидно. Это либо предупреждение, либо минимальный штраф в 500 рублей. Почему не привлекли?
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Липецк

32 минуты назад
Мища. И пешехода собьют.
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Липецк

33 минуты назад
Шофер. В какой то момент они дтп устроят.
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Мища

36 минут назад
Оставьте парней в покое. Лучше на Ашане, чем по городу рассекать будут.
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Шофер

38 минут назад
Пацаны оттачивают опыт вождения, может в какой-то момент пригодится! Посройте автодром в конце концов! Раньше на картинах гоняли в досаафе
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