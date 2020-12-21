Полицию вызвали к «Ашану» из-за любителей жечь резину

Автомобилистов предупредили об ответственности за лихачество.

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Вчера вечером на парковку к гипермаркету»Ашан» вызвали полицию. Причиной вызова стали водители, которые устроили «покатушки» на стоянке: там развлекались любители жечь резину в дрифте и «валить боком».



- Сигнал от граждан поступил вчера вечером. Когда наряд прибыл на место вызова, нарушений общественного порядка и несоблюдения правил дорожного движения выявлено не было. Тем не менее, сотрудники полиции проверили документы у автомобилистов, наличие за нами зафиксированные ранее административных правонарушений. Полицейские предупредили о необходимости соблюдения правил дорожного движения и ответственности, административной и уголовной, за аварии, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.



Как рассказали GOROD48 очевидцы вчерашних событий, водители продолжили развлекаться после того, как наряд полиции уехал.