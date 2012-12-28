19-летний липчанин получил пять с половиной лет колонии за похищение человека, вымогательство и грабёж
Общество
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сегодня, 14:40
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Спасатели предупредили о сильных дождях в Липецкой области
Непогода может продлиться весь день 24 сентября.
Напомним, накануне синоптики областного гидрометцентра рассказали GOROD48, что 24 сентября в регионе начнется климатическая осень: с 10 утра до трех часов дня может выпасть до трети сентябрьской нормы осадков. Дождь будет сопровождаться сильным ветром. Скорость его порывов может достигать 20м/с.
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