Липецкая вечЁрка: молодая пара врезалась в столб, бабье лето — всё, и кто станет главным судьей области
Общество
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31 минуту назад
Чаплыгинский водоканал должен заплатить 891 тысячу рублей за загрязнение Становой Рясы
Во столько Росприроднадзор оценил ущерб природе за сброс сточных вод с превышением ПДК загрязняющих веществ.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суд обратилось межрегиональное управление Росприроднадзора. В июле 2025 года управление установило, что предприятие сбросило в реку Становая Ряса сточные воды с превышением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в том числе взвешенных веществ, ХПК, сульфатов, фосфат-ионов, ионов аммония, стронция и марганца. Предприятие было привлечено к административной ответственности.
Также управление рассчитало размер вреда, причиненного реке вследствие нарушения водного законодательства — он оценен в 891 тысячу рублей. Добровольно водоканал эту сумму не выплатил, и теперь придётся это сделать по решению суда.
Напомним, ранее на основании постановлений Липецкий межрайонной природоохранной прокуратуры ООО «РВК-Липецк» было оштрафовано на 200 000 рублей за сброс в реку Воронеж сточных вод, не соответствующих нормативам. Анализ проб стоков и речной воды показал, что концентрация загрязняющих веществ в сбросах предприятия превышала предельно допустимую по 10 показателям.
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