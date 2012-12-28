19-летний липчанин получил пять с половиной лет колонии за похищение человека, вымогательство и грабёж

Свои действия он объяснил поведением потерпевшего по отношению к его знакомой.

19-летний липчанин получил пять с половиной лет колонии общего режима за похищение человека, вымогательство и грабёж.По данным пресс-службы областной прокуратуры, в ночь 8 на 9 июля 2024 года на улице 50 лет НЛМК парень ударил 25-летнего потерпевшего кулаком в затылок, после чего поместил его в багажник автомобиля «ВАЗ-2106» и вывез в лес, где, угрожая расправой, забрал у него золотые браслет и цепочку общей стоимостью более 980 тысяч рублей. Впоследствии он сдал украшения сдал в ломбард за 680 тысяч рублей.Оба участника конфликта — цыгане. Со слов подсудимого, свою жертву он знал опосредованно. Якобы тот присылал его знакомой фото и видео интимного характера, и именно это его и разозлило. Но эти слова никак не нашли подтверждения в суде.А 3 августа того же года тот же юноша у дома №2 на Театральной площади ограбил прохожего: ударив его ногой, он сорвал золотую цепочку стоимостью более 104 тысячи рублей.