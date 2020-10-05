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К зиме в Липецке закатают в асфальт почти 170 млн рублей

4 625
#тендер #ремонт дорог
К зиме в Липецке закатают в асфальт почти 170 млн рублей

Новое дорожное полотно на пяти улицах должно быть готово к 1 декабря.

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендеры на дорожные ремонты, которые планируют провести в городе до конца 2020 года. Чиновники решили доосвоить почти 170 млн рублей.

Ремонт автомобильных дорог на проезде Строителей (от дома № 14 по улице Студенческий городок до дома № 59 по улице Доватора), на улице Циолковского (от дома №22 по улице Циолковского до дома №26а по улице Циолковского) оценили в 28 909 310 рублей и 40 копеек. В 141 366 051 рубль и 63 копейки может обойтись ремонт автодорог на улице Металлургов (от дома № 2г по улице Краснозаводской до дома №7 по улице Металлургов), на улице Терешковой (от дома № 103а по улице Гагарина до дома № 30 по улице Космонавтов), улице Берзина (от дома № 3а по улице Яна Берзина до дома № 16а к1 по улице Вермишева).

Электронные аукционы на закупки запланированы на эту неделю. Работы на всех участках должны начаться одномоментное — со дня подписания контракта. На ремонт отведен срок до 30 ноября 2020 года.
4 625
#тендер #ремонт дорог

Комментарии (4)

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Оп-па-на

32 минуты назад
Ку, К заголовку только не хватает, сколько закатают в карманы. А в чьи карманы - это так и останется тайной за семью печатями.
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ры-ры.

34 минуты назад
на борьбу и строительство ковидных госпипателей денег но вы держитесь и закатать так они первые
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Ку

40 минут назад
Очень правильный заголовок, закатают в асфальт 170 лямов, а не положат асфальт на 170.
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Житель

40 минут назад
Именно закатают 170 млн рублей на Энгельса Липецк уже более 6 лет закатывают деньги на ремонт --а ремонта нет.
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