Общество

18 минут назад

«Почему не закрыли гимназию в Задонске, в которой заболели больше десяти учителей?»

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#коронавирус
«Почему не закрыли гимназию в Задонске, в которой заболели больше десяти учителей?»

В районной администрации считают, что бывший директор школы №1 сгущает краски.

В редакцию GOROD48 обратилась бывший директор гимназии №1 Задонска Галина Конопкина и заявила, что больше десяти учителей этого учебного заведения больны:

- У пяти учителей подтвержден коронавирус, это точно. В двух семьях учителей есть больные ковидом. А в школе учится почти тысяча детей. Вы понимаете, какая бешеная нагрузка на тех педагогах, которые пока здоровы? Кто, например, заменит учителя биологии с 34 часами нагрузки в неделю? Почему школа не закрыта на карантин? Сегодня - День учителя, но, кажется, об учителях вспоминают только на выборах!

Мы попросили директора гимназии Ларису Первееву прокомментировать ситуацию с заболеваемостью, но она бросила трубку, даже не дослушав вопроса.

Пришлось обращаться к курирующему сферу образования.заместителю главы районной администрации Сергею Орусю.

Экс-начальник управления социальной защиты населения Липецкой области был куда более дипломатичнее директрисы.

- Галина Конопкина сгущает краски. В гимназии все не так страшно, как об этом вам рассказала бывший учитель первой школы. Так, на карантине по ОРВИ и гриппу в гимназии находятся семь классов. Их ученики обучаются дистанционно. В гимназии есть и больные сезонными инфекционными заболеваниями четыре учителя. Есть и учителя, контактные по ковиду, выявленному у их родственников. Больны ли они сами, нам пока неизвестно, по крайней мере информация об этом из Роспотребнадзора нам не поступала. Эти учителя находятся на самоизоляции.

По словам вице-главы Задонского района, оснований для полного закрытия гимназии на карантин нет.

- А на директора гимназии вы не обижайтесь. Она просто не избалована вниманием СМИ, - сказал Сергей Орусь.


фото: zadonsk-school2.ucoz.org
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#коронавирус

Комментарии (1)

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гостья

7 минут назад
мало уделяете вопросу короны, надо везде только про корону писать ,а то люди еще не дошли до кондиции, побольше давайте развивайте эту тему, опросите всех бабушек у подъездов, может они еще какие ужасные истории расскажут
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