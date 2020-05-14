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сегодня, 13:31

Каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме

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#отопительный сезон
Каждый десятый дом в России рискует остаться неподготовленным к зиме
Каждый десятый дом в России может не подготовиться к новому отопительному сезону из-за того, что предприятиям ЖКХ не достает свыше 70 млрд рублей. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты. 

Ранее в Минстрое сообщили, что на подготовку к зиме регионы тратят около 180 млрд рублей в год. Однако, согласно источнику «Известий», знакомому с ходом обсуждения предложений ведомства по поддержке отрасли ЖКХ, дефицит средств на подготовку к новому отопительному сезону уже превысил 70 млрд. 

В первую очередь пострадать могут дома, построенные до 1970-х годов, считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. 

Такое жилье и до этого находилось не в лучшем состоянии: управляющие компании (УК) ежегодно с трудом успевают подготовить эти дома к зиме. 

Эксперты полагают, что ситуация в дальнейшем усугубится из-за снижения взимаемой платы за услуги ЖКХ. Так, в апреле россияне на 50% реже стали платить за воду. Основной причиной, по мнению специалистов, стало не снижение доходов населения, а неверно понятый посыл об отмене пеней. 

Осложнят обстановку и многомиллионные траты УК на дезинфекцию подъездов, ведь деньги тратятся из средств на ремонт. 
1 162
#отопительный сезон

Комментарии (1)

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Testov.net

сегодня, 13:42
С такими ценами на ЖКХ ещё и дефицит у них , ага
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