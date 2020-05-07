Коронавирус
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COVID-19 подтверждён ещё у 47 человек в Липецкой области
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7 мая в Липецкой области диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден еще у 47 человек. Как сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению инфекции, заболевшие получают необходимую медицинскую помощь.
С начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 703 случая коронавирусной инфекции.
С начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 703 случая коронавирусной инфекции.
24 2828
Перри Мэйсон
А что там
Игорёк Лысый Фантомас
Русс
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Алена
Алексей
Дмитрий
Леонид