COVID-19 подтверждён ещё у 47 человек в Липецкой области

7 мая в Липецкой области диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден еще у 47 человек. Как сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению инфекции, заболевшие получают необходимую медицинскую помощь.С начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 703 случая коронавирусной инфекции.



