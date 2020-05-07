Коронавирус

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COVID-19 подтверждён ещё у 47 человек в Липецкой области

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#коронавирус
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COVID-19 подтверждён ещё у 47 человек в Липецкой области
7 мая в Липецкой области диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвержден еще у 47 человек. Как сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению инфекции, заболевшие получают необходимую медицинскую помощь. 

С начала эпидемии на территории региона зарегистрированы 703 случая коронавирусной инфекции.



24 2828
#коронавирус
1

Комментарии (24)

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Перри Мэйсон

10 минут назад
надо было дома сидеть, а не по пивнякам шляться...теперь лечитесь
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А что там

14 минут назад
С работниками прокуратуры? Они все ещё сидят на самоизоляции по кабинетам или их все таки отпустили домой? Диагноз то у них подтвердился или нет?
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Игорёк Лысый Фантомас

16 минут назад
Пральна, щас карантин отменим, одни просто сдохнут, а мы попадём в рай, как сказал мой начальник.
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Русс

16 минут назад
Докажите что это правда,народ не верит этой статистике!
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ттт

19 минут назад
давайте быть честными - болеть бессимптомно и не понимая что вообще болел это значит что ты не болел.
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ттт

22 минуты назад
сколько из них госпитализировано? и сколько лечат "страшно заразную, смертельно опасную" болезнь дома, без всякой помощи героических медработников?
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Алена

26 минут назад
давайте творить добро и не ссориться
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Алексей

27 минут назад
есть вещи у которых нет цены: это наше здоровье и здоровье наших близких
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Дмитрий

27 минут назад
в этом мире нет ничего вечного. все когда-нибудь заканчивается и вновь начинается
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Леонид

28 минут назад
скоро суровые времена кончатся и начнется что-то новое
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