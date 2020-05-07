Индекс самоизоляции в Липецке: «На улице очень много людей»

Показатель соблюдения режима продолжает уходить в «красную» зону.

Индекс самоизоляции в Липецке в среду, 6 мая, составил всего 2,2 балла, указывает сервис «Яндекса». Это значение значительно меньше обычной картины буднего дня. Так, в первый рабочий день прошлой недели индекс в Липецке составлял 2,5 балла. Оба значения относятся к «красной» зоне и означают, что на улицах очень много людей. В Ельце наблюдается аналогичное падение индекса для первого рабочего дня недели. Так, в понедельник, 27 апреля индекс самоизоляции в Ельце составлял 2,9 балла, вчера - всего 2,4 балла.Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.