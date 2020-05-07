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Индекс самоизоляции в Липецке: «На улице очень много людей»

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#индекс #самоизоляция
Индекс самоизоляции в Липецке: «На улице очень много людей»

Показатель соблюдения режима продолжает уходить в «красную» зону.

Индекс самоизоляции в Липецке в среду, 6 мая, составил всего 2,2 балла, указывает сервис «Яндекса». Это значение значительно меньше обычной картины буднего дня. Так, в первый рабочий день прошлой недели индекс в Липецке составлял 2,5 балла. Оба значения относятся к «красной» зоне и означают, что на улицах очень много людей. В Ельце наблюдается аналогичное падение индекса для первого рабочего дня недели. Так, в понедельник, 27 апреля индекс самоизоляции в Ельце составлял 2,9 балла, вчера - всего 2,4 балла.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик будней, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта. Чем ниже – тем легче.

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#индекс #самоизоляция

Комментарии (15)

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Гостья

5 минут назад
А вчера был дождик! Вот выглянет солнышко- вообще все гулять пойдут!
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я

6 минут назад
Сколько комментариев- пропаганды сидения дома!
ответить

Скоро

22 минуты назад
Будет ещё больше, когда еда дома кончится
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Лука Мудищев

38 минут назад
Лукищев Мука, оо благодарю)
ответить

Тухачевский

47 минут назад
ну вы поняли что надо делать...
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Лукищев Мука

48 минут назад
Лука Мудищев, сколько раз за день ?
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Лев

49 минут назад
На региональном и федеральном уровне принято большие количество мер по предотвращению распространения вируса и устранению последствий пандемии,но только от нашей с вами сознательности зависит эффективность этих мер
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Дмитрий

49 минут назад
Не выходить без особого повода на улицу и соблюдать элементарные санитарно-эпидемиологические правила, все что от нас требуется на данный момент
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Елена

50 минут назад
нужно помнить, что каждый из нас несёт ответственность не только за себя, но и за окружающих, так как может быть просто переносчиком заболевания
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Иван

50 минут назад
Все будет хорошо и все наладится
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