Клещи атакуют: за неделю покусали почти 100 человек

В регионе начались акарицидные отработки территории, но не везде.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 30 апреля в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились уже 406 человек. За неделю до этогопострадавших было почти на сотню меньше – 311 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пострадавших снизилось, в конце апреля-2019 их было 665.

Сейчас чуть ли не половину всех пациентов составляют дети в возрасте до 14 лет – 177 человек (43,6 %).

На конец апреля пострадавшие доставили в лаборатории для исследования 335 клещей. Выяснилось, что 40 насекомых (12 %) были инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза, 9 (2,7 %) возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, 1 (0,4%) – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.

Отметим, что в регионе в 2020 году уже зафиксирован один случай заболевания человека иксодовым клещевым боррелиозом, или - болезнью Лайма.

В регионе начались акарицидные обработки против клещей, которыми охвачены уже 403,2 га. Треть обработанных территорий составляют парки – 152 га. Кроме того обработке подверглись: 3 санатория (9 га), 4 базы отдыха (11 га), 121 детская площадка (41 га), 26 пляжей (15 га), 13 стадионов (14 га), 138 кладбищ (138 га), 7 частных домовладений (4,2 га).

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что к обработке территорий против клещей на 30 апреля не приступили муниципальной власти Добровского, Добринского, Лебедянского и Усманского районов.



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