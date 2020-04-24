Липецкие музыканты сыграли Болеро Равеля онлайн на народных инструментах

Музыканты оркестра русских народных инструментов Липецкой государственной филармонии и их коллеги из Тамбова, Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростовской области и Якутии создали уникальную интерпретацию знаменитого «Болеро» Мориса Равеля. Произведение, написанное для симфонического оркестра, они сыграли на народных инструментах.

70 музыкантов и главный дирижер Липецкого оркестра русских народных инструментов Алексей Моргунов сделали общий ролик. Каждый музыкант сыграл и записал дома свою партию. Чтобы их свести, звукорежиссеру Павлу Балматову потребовалось две недели непрерывной работы.



«Музыкальные ролики сейчас создают многие музыканты, в том числе записывают отдельные партии каждый у себя, затем сводят их вместе. Сложность заключалась в том, что произведение Равеля написано для симфонического оркестра, мы же исполняли его на народных инструментах», - рассказал Алексей Моргунов. - «В Липецком государственном оркестре русских народных инструментов 35 музыкантов, Здесь же свои партии записали 70 музыкантов – чем больше инструментов соберутся, тем богаче будет звучание, такая вот особенность записи онлайн».



Это была сложная, но невероятно увлекательная работа, признается Алексей Моргунов. В Липецке никто и близко подобного не делал. Но даже в мире еще никто не исполнял Болеро на домрах, балалайках, терменвоксе и саксофоне!



Музыканты записывали партии, ориентируясь на запись, которую сделали на концерте в зале «Унион» в марте, ещё до режима самоизоляции, — она звучала в наушниках. Роль камертона выполняла специальная программа — тюнер, но у музыкантов не было возможности подстроиться друг под друга, как на реальном концерте. Над тем, чтобы свести отдельные партии в одно произведение, звукорежиссер работал две недели, некоторые музыканты переписывали свои партии.



«Эта работа стала шансом пусть через запись, с помощью интернета вернуть живое общение со зрителями – такая связь важна для нас, без зрительских эмоций артисты буквально болеют, а радость слушателей от наших концертов – подпитка для нас. Это то, что дает вдохновение нам, музыкантам», - говорит Алексей Моргунов.

