Водитель выехал на встречную полосу, а затем попытался дать взятку автоинспектору

Елецким межрайонным следственным отделом СК СК России по Липецкой области в отношении водителя возбуждено уголовное дело о покушении на дачу мелкой взятки.







В Становлянском районе на трассе «Дон» сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Рено» под управлением 30-летнего мужчины, который выехал на дорогу с односторонним движением во встречном направлении. Кроме того, у водителя не оказалось страхового полиса ОСАГО.

- Чтобы избежать наказания, водитель предложил автоинспекторам денежное вознаграждение. О факте дачи взятки полицейские доложили в дежурную часть. Нарушителя задержали.Материалы проверки переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки).По версии следствия, чтобы избежать административной ответственности водитель попытался передать инспектору ДПС взятку в 5000 рублей. Однако лейтенант полиции от незаконного вознаграждения отказался.

Санкция ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

- Подобный случай не первый: с начала этого года зарегистрировано двенадцать таких фактов, - говорят в областном управлении МВД.