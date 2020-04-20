Коронавирус
38 минут назад
В Липецкой области умер второй пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция»
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61-летняя липчанка скончалась сегодня в областной инфекционной больнице.
- На лечении в стационаре пациентка находилась с 1 апреля. В больницу ее доставили по «скорой помощи» в состоянии средней тяжести с жалобами на слабость, высокую температуру, сухой кашель. В ходе обследования у женщины диагностировли коронавирусную инфекцию, - сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Как рассказали в оперштабе, с момента поступления женщины врачами инфекционной больницы проводилась интенсивная терапия в соответствии с действующими протоколами Минздрава России. Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Лечение осложнялось наличием у пациентки хронических заболеваний: женщина страдала артериальной гипертонией, атеросклеротическим кардиосклерозом, сахарным диабетом.
- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей, - сообщили в оперштабе.
Напомним, что первая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Липецкой области 18 апреля. 56-летняя жительница Чаплыгинского района, скончалась в областной инфекционной больнице после 8 дней лечения. У нее также имелось хроническое заболевание — системная красная волчанка.
Как рассказали в оперштабе, с момента поступления женщины врачами инфекционной больницы проводилась интенсивная терапия в соответствии с действующими протоколами Минздрава России. Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Лечение осложнялось наличием у пациентки хронических заболеваний: женщина страдала артериальной гипертонией, атеросклеротическим кардиосклерозом, сахарным диабетом.
- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей, - сообщили в оперштабе.
Напомним, что первая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Липецкой области 18 апреля. 56-летняя жительница Чаплыгинского района, скончалась в областной инфекционной больнице после 8 дней лечения. У нее также имелось хроническое заболевание — системная красная волчанка.
18 3333
Если бы причиной был грипп, то...
ИК-3
друг юлии
=Гость=
Animal planet
Animal planet
Уж да уж
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Перри Мейсон
Медик