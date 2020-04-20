Коронавирус

38 минут назад

В Липецкой области умер второй пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция»

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#коронавирус
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В Липецкой области умер второй пациент с диагнозом «Коронавирусная инфекция»

61-летняя липчанка скончалась сегодня в областной инфекционной больнице. 

- На лечении в стационаре пациентка находилась с 1 апреля. В больницу ее доставили по «скорой помощи» в состоянии средней тяжести с жалобами на слабость, высокую температуру, сухой кашель. В ходе обследования у женщины диагностировли коронавирусную инфекцию, - сообщает областной оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 
 
Как рассказали в оперштабе, с момента поступления женщины врачами инфекционной больницы проводилась интенсивная терапия в соответствии с действующими протоколами Минздрава России. Пациентка была подключена к аппарату ИВЛ. Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Лечение осложнялось наличием у пациентки хронических заболеваний: женщина страдала артериальной гипертонией, атеросклеротическим кардиосклерозом, сахарным диабетом. 
 
- Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей, - сообщили в оперштабе.

Напомним, что первая смерть от коронавирусной инфекции зафиксирована в Липецкой области 18 апреля. 56-летняя жительница Чаплыгинского района, скончалась в областной инфекционной больнице после 8 дней лечения. У нее также имелось хроническое заболевание — системная красная волчанка. 

18 3333
#коронавирус
1

Комментарии (18)

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Если бы причиной был грипп, то...

1 минуту назад
Об этом никто бы даже не написал. Такое ощущение, что дано указание сверху сгушать краски и именно запугать народ... Ведь многие люди заметили, что приблизительно с конца января месяца сотрудники полиции стали зачем то включать проблесковые маячки при любом перемещении по городу, это сделали специально, чтобы нагонять панику
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ИК-3

1 минуту назад
Наконец то поезд тронулся.
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друг юлии

2 минуты назад
Перри Мейсон, это оценочное мнение, слыхал про такое, запутинец?
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=Гость=

5 минут назад
юлия, а разве кто то говорил, что получится всех заболевших вылечить? Поэтому нам и орут из каждого утюга по сто раз на день - сидите дома! Не разносите заразу. Конечно будут умершие, без этого никак. Умершие есть везде, даже за границами всякими, там, где якобы офигенно лечат.
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Animal planet

7 минут назад
Моя собака за всю свою жизнь столько не гуляла как в этот карантин)))
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Animal planet

9 минут назад
Animal planet,чухню не пиши.
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Уж да уж

9 минут назад
111, милок,тебе лет сколько? А ничего ,что женщине до 60 теперь пахать. А через год пора в ящик?
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2

10 минут назад
товарищ, Дурак ты, ваше благородие! Какой мор, ублюдок! От других болезней сколько умерло и никто нигде не пишет про мор. Тебя надо к стенке ставить как паникёра!
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Перри Мейсон

10 минут назад
юлия, откуда такая информация? Обоснуйте, иначе это фейк.
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Медик

10 минут назад
Жалко, конечно, родственникам соболезнования. И 61год это не возраст умирать. Но у женщины достаточно серьёзные сопутствующие заболевания. Не надо тут истерить, что мор начался. Вы вообще читали, что к сожалению в нашем регионе очень высокий уровень смертности и это не от короны, так было... Это куча других болезней и высокий уровень той же онкологии, вот что страшно. Что мы едим и чем мы дышим..., а медицина развалена, печально.
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