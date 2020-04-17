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40 минут назад
Липецкая вечЁрка: цифровые пропуски, смерть в инфекционке и пустые полки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 17 апреля.
Цифровой пропуск. Более горячую тему для обсуждений сегодня сложно найти. С утра единая диспетчерская служба выдала более 5 000 пропусков. А уже к полудню система захлебнулась от наплыва звонков. Не помогло даже оперативно обновленное мобильное приложение "Липецкая область". В итоге, было принято решение не штрафовать липчан за выход из дома без кода, пока работа системы выдачи пропусков не будет стабилизирована. Несмотря на все эти проблемы, в Липецкой области сегодня к 16 часам выдали 307 тысяч цифровых пропусков.
Как и прежде в центре внимания все сообщения из инфекционной больницы. Вчера в областной клинической инфекционной больнице умер пациент. Это породило слух о первой смерти от коронавирусной инфекции в Липецке. На самом деле, мужчина скончался от бактериальной пневмонии. Также в облздраве развеяли слухи о 15 заболевших коронавирусной инфекцией в областном онкологическом диспансере. Тем временем врачи выписали ещё девять липчан, перенесших коронавирусную инфекцию. Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 человек выздоровели, 79 находятся на лечении.
Сегодня чиновники объяснили то, что вчера вечером творилось в липецких магазинах.Вчера вечером в липецких магазинах наблюдался ажиотажный спрос: с полок некоторых из них смели весь хлеб и все продукты из курицы. Мы предположили, что такое поведение связано с введением цифровых пропусков, но только отчасти были правы. Идет предпасхальня неделя, вчера был Чистый четверг. В это время трафик покупателей традиционно вдвое выше обычного, сообщили в управлении потребительского рынка. Повышенным спросом пользовались сырокопченая колбаса, мясные консервы, сгущенка, курица, рыба, сливочное масло.
И добрая история. История о помощи и отзывчивости описана на странице социального проекта « Дальше действовать будем мы». Волонтеры благотворительного движения помогли Афе Михайловне из Грязей. Из-за пандемии 80-летняя женщина осталась в России одна: дочь пенсионерки Ирина должна была приехать весной, но из-за коронавирусной инфекции границы закрыли. 80-летняя женщина осталась без помощи в городе, куда приехала менее двух месяцев назад. Дочь Афы Михайловны написала волонтерам. Они пришли на помощь.
Как и прежде в центре внимания все сообщения из инфекционной больницы. Вчера в областной клинической инфекционной больнице умер пациент. Это породило слух о первой смерти от коронавирусной инфекции в Липецке. На самом деле, мужчина скончался от бактериальной пневмонии. Также в облздраве развеяли слухи о 15 заболевших коронавирусной инфекцией в областном онкологическом диспансере. Тем временем врачи выписали ещё девять липчан, перенесших коронавирусную инфекцию. Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 человек выздоровели, 79 находятся на лечении.
Сегодня чиновники объяснили то, что вчера вечером творилось в липецких магазинах.Вчера вечером в липецких магазинах наблюдался ажиотажный спрос: с полок некоторых из них смели весь хлеб и все продукты из курицы. Мы предположили, что такое поведение связано с введением цифровых пропусков, но только отчасти были правы. Идет предпасхальня неделя, вчера был Чистый четверг. В это время трафик покупателей традиционно вдвое выше обычного, сообщили в управлении потребительского рынка. Повышенным спросом пользовались сырокопченая колбаса, мясные консервы, сгущенка, курица, рыба, сливочное масло.
И добрая история. История о помощи и отзывчивости описана на странице социального проекта « Дальше действовать будем мы». Волонтеры благотворительного движения помогли Афе Михайловне из Грязей. Из-за пандемии 80-летняя женщина осталась в России одна: дочь пенсионерки Ирина должна была приехать весной, но из-за коронавирусной инфекции границы закрыли. 80-летняя женщина осталась без помощи в городе, куда приехала менее двух месяцев назад. Дочь Афы Михайловны написала волонтерам. Они пришли на помощь.
Кулюшок
Русский и Шокерфейс
Николаю
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Кулюшок!
Николай
* бы я тебя встретил !
Когда будет война ,гражданская!.
Вычислить свою маму !