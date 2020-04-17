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40 минут назад

Липецкая вечЁрка: цифровые пропуски, смерть в инфекционке и пустые полки

19 1472
#вечёрка
3
Липецкая вечЁрка: цифровые пропуски, смерть в инфекционке и пустые полки

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 17 апреля.

Цифровой пропуск. Более горячую тему для обсуждений сегодня сложно найти. С утра единая диспетчерская служба выдала более 5 000 пропусков. А уже к полудню система захлебнулась от наплыва звонков. Не помогло даже оперативно обновленное мобильное приложение "Липецкая область". В итоге, было принято решение не штрафовать липчан за выход из дома без кода, пока работа системы выдачи пропусков не будет стабилизирована. Несмотря на все эти проблемы, в Липецкой области сегодня к 16 часам выдали 307 тысяч цифровых пропусков.

Как и прежде в центре внимания все сообщения из инфекционной больницы. Вчера в областной клинической инфекционной больнице умер пациент. Это породило слух о первой смерти от коронавирусной инфекции в Липецке. На самом деле, мужчина скончался от бактериальной пневмонии. Также в облздраве развеяли слухи о 15 заболевших коронавирусной инфекцией в областном онкологическом диспансере. Тем временем врачи выписали ещё девять липчан, перенесших коронавирусную инфекцию. Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 38 человек выздоровели, 79 находятся на лечении.

Сегодня чиновники объяснили то, что вчера вечером творилось в липецких магазинах.Вчера вечером в липецких магазинах наблюдался ажиотажный спрос: с полок некоторых из них смели весь хлеб и все продукты из курицы. Мы предположили, что такое поведение связано с введением цифровых пропусков, но только отчасти были правы. Идет предпасхальня неделя, вчера был Чистый четверг. В это время трафик покупателей традиционно вдвое выше обычного, сообщили в управлении потребительского рынка. Повышенным спросом пользовались сырокопченая колбаса, мясные консервы, сгущенка, курица, рыба, сливочное масло.

И добрая история. История о помощи и отзывчивости описана на странице социального проекта « Дальше действовать будем мы». Волонтеры благотворительного движения помогли Афе Михайловне из Грязей. Из-за пандемии 80-летняя женщина осталась в России одна: дочь пенсионерки Ирина должна была приехать весной, но из-за коронавирусной инфекции границы закрыли. 80-летняя женщина осталась без помощи в городе, куда приехала менее двух месяцев назад. Дочь Афы Михайловны написала волонтерам. Они пришли на помощь.
19 1472
#вечёрка
3

Комментарии (19)

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Кулюшок

1 минуту назад
Николай, А ты ,поганое, чмо!,Подглядывал за своей мамой ,когда она раздевалась!, Да ты моральный урод -кулюшок!.
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Русский и Шокерфейс

1 минуту назад
Николай, оскорбления или мнение?
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Николаю

2 минуты назад
Это упоротая бабка с голосовым набором опять разбушевалсь)
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...

2 минуты назад
* бы я тебя встретил !, бумажку туалетную разорви подтери себе жопу.
ответить

...

2 минуты назад
* бы я тебя встретил !, бумажку туалетную разорви подтери себе жопу.
ответить

Кулюшок!

3 минуты назад
Николай, Тебя и твоего президента неплохо бы на Кука- нить !
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Николай

4 минуты назад
Вообще город 48 надо закрывать, идут такие оскорбления нашего Президента а модераторы сидят жуют сопли, город вы на кого работаете?
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* бы я тебя встретил !

6 минут назад
Все, Вот раз- на -раз!, Я бы тебя ,суку ,разорвал бы ,мразь !.
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Когда будет война ,гражданская!.

7 минут назад
Все, Тебя, и твое отродье , я буду растворять в кислоте !, Запомни это ,паскуда !.
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Вычислить свою маму !

9 минут назад
Все, Да тупорылого папу , Что засунул твоей тупорылой маме , Да получился такой баран, урод, как ты !,Сдохни ,мразь!.
ответить
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