Культура
1198
сегодня, 14:39
3

«Кина не будет»: шоу саундтреков в сиянии тысячи свечей в Липецке отменили

Хотя был продан полный зал и зрители пришли на концерт. Не заплатили и площадке ДК «Сокол».

В редакцию GOROD48 сегодня обратился Сергей, который накануне, преодолев на машине 87 километров, приехал из Краснинского округа в Липецк в ДК «Сокол» на шоу «Оркестр при свечах Muse. Саундтреки».

У входа в ДК собрались сотни зрителей — зал был полностью продан. Но им сообщили что-то наподобие фразы из «Джентльменов удачи»: «Всё! Кина не будет! Электричество кончилось!», а конкретно — шоу не будет, организаторы его отменили по непонятным причинам. Растерянные люди 30-40 минут стояли на улице и возмущались, требуя возврата денег за билеты.

Сергей ещё 4 марта купил на 17 марта два билета на шоу по 2000 рублей. А вообще были билеты и по 3500 рублей! Заманила реклама, которая обещала саундтреки в сиянии тысячи свечей, любимые мелодии из культовых фильмов: «Гарри Поттер», «Агент 007», «Титаник», розыгрыш ужина в ресторане и мурашки с первых нот каждой мелодии… Со слов Сергея, 4 марта не раскупленными в зале оставались всего 5-6 билетов.

Вернут ли деньги зрителям — пока непонятно. В полиции по месту жительства у Сергея заявление не приняли — сказали, это гражданско-правовые отношения, обращайтесь в суд.

Как рассказали GOROD48 в ДК «Сокол», организатором шоу была компания ООО «Ирс Продакшн». По условиям договора с площадкой, аренду зала фирма должна была оплатить до даты проведения мероприятия. Но 16 марта на электронную почту ДК «Сокол» пришло письмо от ООО «Ирс Продакшн», в котором говорилось: шоу отменяется в связи с возникшими организационно-техническими обстоятельствами. И ДК «Сокол» за аренду не заплатили.

Само ДК никакого отношения к рекламе шоу и реализации билетов на него не имело — в кассе ДК билеты не продавались, только в интернете. Поэтому зрителям следует обращаться за возвратом средств туда, где они билеты приобретали.

При этом в ДК добавили: зрительный зал был продан полностью, и почему организаторы отменили шоу — непонятно. В декабре в ДК «Сокол» уже проходило такое шоу, оно успешно состоялось, и зрители были довольны.
концерт
0
3
19
0
0

Комментарии (3)

в общем
сегодня, 15:04
Всем кому должны - прощаем !
Де
сегодня, 15:01
Теперь ищи ветра в поле... Главное - они с баблом, остальным - облом.
гость
сегодня, 14:56
Обратная сторона цифровизации. Билеты бумажные надëжнее?
