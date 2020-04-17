Коронавирус
32 минуты назад
Коронавирус выявлен ещё у 12 человек
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Состояние заболевших удовлетворительное. Все находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает оперштаб Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек выздоровели, 79 находятся на лечении.
Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек выздоровели, 79 находятся на лечении.
3 1488
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