Коронавирус выявлен ещё у 12 человек

Состояние заболевших удовлетворительное. Все находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает оперштаб Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.



Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек выздоровели, 79 находятся на лечении.