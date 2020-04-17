Коронавирус

32 минуты назад

Коронавирус выявлен ещё у 12 человек

3 1488
#коронавирус
Коронавирус выявлен ещё у 12 человек
Состояние заболевших удовлетворительное. Все находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает оперштаб Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Всего с момента начала эпидемии в регионе выявлено 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 29 человек выздоровели, 79 находятся на лечении.
3 1488
#коронавирус

Комментарии (3)

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Вангую

16 минут назад
на пике будет под 2 куска
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ИК-3

20 минут назад
Ну это пока не блокадный Ленинград.
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Аватар

21 минуту назад
А откуда эти больные?
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